Instituto concede bolsa de estudos para alunos de baixa renda da UFMG

Alunos do 3º ao 5° período, que estejam regularmente matriculados, podem concorrer às bolsas (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Sacha Calmon – Misabel Derzi está com processo seletivo aberto para concessão deparadematriculados na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais (). O objetivo da iniciativa é dar assistência aos futuros profissionais do Direito.





O benefício tem um valor mensal de R$ 600 e duração até o final do semestre letivo. Porém, a bolsa pode ser prorrogada sucessivamente, a cada novo semestre, até a colação de grau, desde que cumpridas as condições presentes no edital.





Podem concorrer alunos que estejam regularmente matriculados em todas as disciplinas obrigatórias do 3º ao 5° período do curso de Direito da UFMG e que precisem dos recursos da bolsa para que possam cursar adequadamente o curso.





Os candidatos selecionados vão passar por uma entrevista on-line com a equipe do instituto e o resultado deve ser divulgado em 15 de setembro. Para se inscrever, consulte o edital aqui





A bolsa é o primeiro projeto do Instituto SCMD (Sacha Calmon - Misabel Derzi), uma associação privada sem fins lucrativos, criada pelos sócios do escritório de mesmo nome.





Os professores Sacha Calmon, Misabel Derzi e André Mendes Moreira compõem a diretoria da nova instituição, que tem como principais objetivos o fortalecimento do acesso à justiça, o aprimoramento do ensino jurídico no Brasil e a assistência aos futuros profissionais do Direito que pertencem a famílias de baixa renda.





"O Instituto SCMD visa a amparar os estudantes de universidades públicas que necessitem de auxílio financeiro para concluir o curso em alto nível, bem como difundir o conceito de cidadania fiscal para a sociedade como um todo", analisa André Mendes Moreira, sócio do escritório e diretor do Instituto.

