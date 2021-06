Ranking coloca UFMG entre as 700 melhores universidades do mundo

--> --> --> -->

UFMG está entre as melhores do mundo para analistas britânicos (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 26/4/21)

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) ficou, mais uma vez, entre as melhores instituições de ensino superior do mundo, conforme o ranking da QS Quacquarelli Symonds, analista da educação global com sede no Reino Unido. A UFMG ficou classificada na faixa entre as 651ª e 700ª posições.

Outras duas mineiras, as universidades federais de(UFV) e(UFJF) também foram citadas. Ambas entre as colocações 1001ª e 1200ª.

A melhor instituição do Brasil é Universidade de São Paulo (USP), de acordo com o ranqueamento. A USP ocupa a 121ª posição, seis abaixo da lista do ano passado.

As universidades Estadual de Campinas (Unicamp), Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Federal de São Paulo (Unifesp) e Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho também ficaram entre as 500 melhores.

Na América Latina, duas instituições ficaram à frente da USP, a líder no Brasil. Foram elas as universidades de Buenos Aires e a Nacional Autônoma do México, respectivamente nas posições 66ª e 100ª.

Já no contexto mundial, a liderança continuou com o Instituto de Tecnologia de Massachussets (MIT, na sigla em inglês), localizado nos Estados Unidos.

Depois, aparecem as universidades de Oxford (Reino Unido), Stanford (EUA), Cambridge (Reino Unido) e Harvard (EUA).

Das 10 primeiras, apenas o Instituto Federal de Tecnologia da Suíça, sediado em Zurique, está fora dos Estados Unidos e do Reino Unido.

