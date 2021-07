Apagão no sistema do CNPq deixa pesquisadores de todo o país apreensivos (foto: Leandro Couri/EM/DA Press)



Pesquisadores de todo o Brasil estão apreensivos com o apagão do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), agência federal ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, responsável pelo fomento à pesquisa no Brasil. O apagão, que podeser em decorrência de problemas nos servidores de dados, atinge pesquisadores de todas as universidades brasileiras, sejam elas públicas ou privadas.



A reportagem do Estado de Minas ouviu pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) para entender a extensão do problema. Temerosos de sofrer represálias, os pesquisadores pediram à reportagem para não serem identificados. "Depende do tempo que ficar fora dor ar, pode haver prejuizo. Todos os julgamentos de mérito do CNPq se baseiam no Lattes como um dos elementos principais", afirmou um dos cientistas.

Outro pesquisador explicou que a liberação de recursos financeiros pela agência avalia os projetos a partir dos currículos Lattes dos pesquisadores envolvidos na proposta. "O Lattes não é o pior. A plataforma de envio e controle de projetos (chama-se Plataforma Carlos Chagas) também está fora do ar. E esta afeta a capacidade dos pesquisadores gerirem seus projetos no contexto do CNPq", lamenta o pesquisador.

Em nota emitida na tarde desta terça-feira (27/7), o CNPq informou que o problema foi identificado e os procedimentos para a recuperação foram iniciados. Os prazos para ações de formento à ciência e prestação de contas foram suspensos.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da UFMG, que está averiguando a extensão do problema na universidade e ainda não se pronunciou.

Veja na íntegra a nota do CNPq

Em continuidade aos comunicados sobre a indisponibilidade dos sistemas do CNPq, incluindo as Plataformas Lattes (Currículo Lattes, Diretório de Grupos de Pesquisa, Diretório de Instituições e Extrator Lattes) e Carlos Chagas, esclarecemos:





O problema que causou a indisponibilidade dos sistemas já foi diagnosticado em parceria com empresas contratadas e os procedimentos para sua reparação foram iniciados. O pagamento das bolsas implementadas não será afetado. Todos os prazos de ações relacionadas ao fomento do CNPq, incluindo a Prestação de Contas, estão suspensos e, de ofício, serão prorrogados. Os comunicados oficiais do CNPq são feitos exclusivamente por meio dos canais oficiais na internet: site e redes sociais. Manteremos todos atualizados sempre que houver novas informações sobre a questão. O CNPq já dispõe de novos equipamentos de TI e a migração dos dados foi iniciada antes do ocorrido. Independentemente dessa migração, existem backups cujos conteúdos estão apoiando o restabelecimento dos sistemas. Para demais dúvidas, entre em contato com a Central de Atendimento pelo telefone 61 3211 4000 ou pelo e-mail cnpq@mctic.gov.br

Reforçamos que o CNPq/MCTI estão comprometidos com a restauração do acesso aos sistemas operacionais com a maior brevidade possível.