Governo de Minas lança projeto de cursos de capacitação para jovens

Governador Romeu Zema durante o lançamento do projeto Trilhas do Futuro (foto: Reprodução/Twitter)

lançou, na tarde desta quarta-feira (16/6), o, que tem como objetivo expandir a oferta gratuita deno estado. Serão oferecidaspara cursos profissionalizantes, emdo estado.





Os 78 cursos priorizam as áreas de eletrotécnica, enfermagem, sistemas de energia renovável, eletrônica, mecânica, mecatrônica, vendas, fabricação mecânica, edificações e automação industrial.





As áreas foram definidas a partir de estudo feito pela Secretaria de Educação, Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Instituto Integrado de Desenvolvimento Econômico.





“O programa Trilhas do Futuro tem por objetivo preparar profissionalmente alunos da rede estadual, municipal e privada para o mercado de trabalho por meio de cursos profissionalizantes”, disse o governador Romeu Zema.

Segundo ele, “muitas empresas necessitam de determinados profissionais e não conseguem encontrá-los porque eles não estão disponíveis no mercado. As empresas deixam de desenvolver determinados projetos, até mesmo de fazer investimentos por esta falta de profissionais.”





Ao mesmo tempo, milhares de jovens e adultos estão procurando uma vaga no mercado e não conseguem uma colocação por não estarem capacitados.





“Queremos que a secretaria trabalhe para ajustar essa disparidade de demanda e oferta de mão de obra qualificada.” Para isso, o governador ressaltou que serão investidos R$ 534 milhões para capacitar os 40 mil jovens.





Pesquisa com empresas do setor produtivo

De acordo com Fernando Passalio, secretário de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, mais de 100 empresas e 50 polos industriais do estado foram ouvidos para identificar as áreas com maior demanda de vagas.





“Foram identificadas mais de 7500 vagas em aberto, com carência de pessoas qualificadas e mais de 230 ocupações com demanda imediata no mercado.”





Para o governador, o projeto pode ajudar tanto os jovens quanto as empresas.





“Isso representa um potencial gigantesco para os jovens, que terão acesso a esse curso e também a benefícios como transporte, alimentação. É mais um passo muito grande que estamos dando para estruturar melhor o setor produtivo e, ao mesmo tempo, fazer uma ação social gigantesca, que é a inclusão profissional de 40 mil jovens.”

A secretária de Educação de Minas Gerais, Julia Sant'Anna, também falou sobre a importância do projeto. “A gente acredita que a educação profissional torna a escola mais atrativa para os jovens, contribui muito para diminuir os índices de abandono e aumento da empregabilidade.”





Formato do programa





O modelo de oferta dos cursos leva em consideração:





escuta direta as empresas e ao setor produtivo

estudos de empregabilidade

autonomia dos estudantes na escolha dos cursos





Foi desenvolvido um sistema próprio para o acompanhamento de todas as etapas.





A contratação será feita por meio de edital de credenciamento (Lei 8666/93) de vagas em instituições públicas e privadas que ofertem cursos técnicos em Minas Gerais. Os valores são baseados em pesquisa de mercado com mais de 100 cursos.





Cada estudante vai receber o valor respectivo ao curso escolhido, além de vale transporte e alimentação.





Público-alvo





As vagas serão preenchidas obedecendo a um critério de prioridade com:

estudantes da rede estadual, do 2° e 3° ano do ensino médio

estudantes de EJA (Educação de Jovens e Adultos) de ensino médio





Em seguida:

estudantes de 2° e 3° ano do ensino médio das demais redes

estudantes de EJA do ensino médio das demais redes

estudantes de 2° e 3° ano do ensino médio da rede particular

estudantes de EJA do ensino médio da rede particular

egressos de todas as redes





Fique atento ao calendário:





22/6: publicação do edital

de 22/6 a 6/7: inscrição das instituições

21/7: publicação das instituições e cursos credenciados, após o vencimento dos prazos recursais

24/7: publicação do catálogo dos cursos no site e divulgação para a comunidade

26/7 a 11/8: inscrições dos estudantes

16/8 a 6/9: matrículas

18/10: início das aulas





Os cursos tem duração de 1 ano e meio.

* Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria