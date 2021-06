Conheça as instituições brasileiras que disponibilizam especializações gratuitas (foto: Educa Mais Brasil)

Com um aumento de2 milhõesde pessoas fora do mercado de trabalho durante a pandemia, aumentando para 14,4 milhõeso número de desempregados, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o ideal é procurar se destacar em meio aos concorrentes.



Neste momento de isolamento social em decorrência da pandemia de Covid-19, o ensino a distância (EAD) tem sido a principal alternativa para dar continuidade ao aprendizado ou atualizar o currículo por meio de formações profissionais. Os cursos on-line e gratuitos são uma oportunidade para conseguir qualificação profissional em uma modalidade de ensino mais flexível.



Oaluno do EADpode escolher os dias e horários mais adequados para se dedicar aos estudos com total atenção, essencial para o aproveitamento pleno do curso. Além disso, ao final das aulas, o aluno pode receber o certificado de conclusão, a depender da instituição onde realizou a especialização.



Os cursos livres, gratuitos e a distância garantem a oportunidade de um desenvolvimento contínuo, para aqueles que precisam estar prontos para os constantes desafios do mercado de trabalho. Por isso, separamos abaixo algumas opções de instituições que ofertam especializações gratuitas:



Cursos livres na USP

AUniversidade de São Paulo (USP), disponibiliza em seu site, diversas plataformas onde o público pode acessar os conteúdos desenvolvidos na instituição. São cursos livres, eventos e aulas que foram gravadas e disponibilizadas no canal da universidade no Youtube.



Fundação Bradesco

Mantida pela Fundação Bradesco, a plataforma Escola Virtual está com inscrições em variados cursos gratuitos. O estudante pode escolher entre as áreas de Administração, Contabilidade e Finanças, Desenvolvimento Pessoal e Profissional, Educação e Tecnologia. Os cursos sãoofertados no ensino a distância (EAD).



Os participantes docurso on-line e gratuitoterão acesso a um vasto acervo de informações que vão agregar no seu conhecimento. Interessado podem acessar o site da Fundação e conhecer os cursos ofertados.



Cursos livres SENAC

No Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) é possível encontrar cursos on-line para diferentes níveis de escolaridade com certificação. São diversas ofertas, em vários segmentos, como Idiomas, Turismo, Beleza, Informática e Hospitalidade. Muitas programações são oferecidaspor meio da WebTVque utiliza videoaulas transmitidas viastreaming como principal recurso didático,facilitando e estimulando o aprendizado. Para conferir os cursos disponível, basta acessar o site da instituição e se inscrever.



Kultivi

Startup brasileira voltada para educação, a Kultivi oferece aos participantes conteúdos educacionais de forma gratuita visando contribuir no desenvolvimento pessoal e profissional do estudante. Os cursos são on-line e gratuitos e englobam diversas áreas do conhecimento, inclusive em Língua Brasileira de Sinais (Libras). O estudante tem uma vasta opção de escolha e ao final, recebe o certificado de conclusão do curso. Interessados podem no site da instituição e se inscrever nas opções que melhor se encaixa no seu perfil.



Fundação Getúlio Vargas

Uma das mais conhecidas instituições que promove a educação no país, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) possui uma variedade de cursos gratuitos em diversas áreas de atuação. Assim como em outras instituições que oferecem cursos on-line, a FGV dá ao aluno, a autonomia de fazer o curso quando e onde quiser, precisando apenas de um computador ou celular com internet. Para participar de alguma especialização, basta acessar o site da instituição e fazer a inscrição.

Sebrae

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas(Sebrae) oferece cursos gratuitos, especializações através do WhatsApp, ebooks e jogos para se capacitar e desenvolver o seu negócio. As formações são voltadas para o público empreendedor que busca alavancar seu negócio, sem perder a oportunidade de adquirir conhecimento em diversas áreas. Para conferir as oportunidades disponibilizadas, o interessado pode acessar o site da instituição.

Outras oportunidades de cursos gratuitos para todos os públicos