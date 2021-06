Programa alemão oferece bolsas de estudos de até R$ 19.900 para brasileiros

O projeto disponibiliza alguns benefícios, como uma bolsa mensal de até R$ 19.900 (foto: Jorge Gontijo)

O programa de intercâmbio na Alemanhaabriu inscrições parapesquisadores das áreas de política, economia, mídia, administração ou cultura se candidatarem à bolsa Chanceler Alemã para Futuros Líderes.

O projeto disponibiliza benefícios, como uma bolsa mensal de até R$ 19.900 (de acordo com a formação e nível de carreira do participante), curso intensivo de alemão antes do início do programa e financiamento para cursos de alemão durante a estadia do pesquisador(a), apoio individual durante a estadia na Alemanha, apoio financeiro adicional para a família acompanhar o estudante, e outros. O programa também dá a oportunidade de o participante apresentar o resultado do projetoa chanceler alemã Angela Merkel.

Para se candidatar, os interessados devem possuir formação superior completa, fluência em inglês ou em alemão e ter concluído o primeiro grau acadêmico (bacharelado) há não mais de doze anos. Além disso, deve-se apresentar uma carta de recomendação de um mentor. As inscrições duram até dia 15/10.

Sara ten Brink, que trabalha no Departamento de Seleção da Fundação Alexander von Humboldt (AvH) e Christian Roschmann, membro do comitê de seleção do programa, estarão presentes em uma live no YouTube da Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo, no dia 29/6, terça-feira, às 10h para conversar com os tirar dúvidas e explicar sobre os processos de inscrição. Alguns participantes do programa também estarão presentes. Para assistir a live, é preciso se inscrever pelo link.

O programa

German Chancellor Fellowship é um programa da Fundação AvH que se destina aos jovens pesquisadores e concede 60 bolsas de estudo anualmente para inscritos do Brasil, da China, da Rússia, da Índia, dos Estados Unidos e da África do Sul. O estudo tem a duração de um ano e a instituição-anfitriã alemã irá cooperar com os selecionados em suas pesquisas e projetos.

