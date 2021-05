Políticas públicas incentivam alunos de baixa renda a continuar estudos

O professor também reforça que algumas pesquisas indicam o sucesso da lei de cotas. Como consequência do desempenho dos estudantes, o mercado de trabalho estará aquecido. “Vários estudos mostram que o desempenho dos cotistas é melhor ou igual ao dos não cotistas, mas é preciso dar mais auxílio estudantil aos cotistas", ressalta. “O desempenho dos cotistas é mais do que satisfatório.”

Cotistas X não cotistas



Segundo um levantamento conduzido em 2020 por quatro professores da Universidade Estadual de São Paulo (Unesp), o desempenho dos cotistas é igual ao dos demais alunos da instituição. Foram coletados dados de mais de 30 mil alunos (cotistas e não cotistas) entre os anos de 2014 e 2017, para avaliar se houve alguma diferença de desempenho acadêmico ou de frequência entre alunos cotistas e não cotistas.

A UnB, primeira universidade federal a adotar o sistema de cotas raciais em seu processo seletivo de ingresso, fez uma pesquisa para avaliar o desempenho de alunos cotistas no mercado de trabalho. O resultado revela que homens que ingressaram na universidade por meio das cotas raciais e concluíram o ensino superior ganham até 40% a mais do que aqueles que tentaram usar o sistema de cotas e não foram aprovados.

Além disso, 7% dos alunos homens cotistas tiveram mais chances de atingirem cargos de direção pelo fato de terem estudado na UnB.

Três perguntas para

Maísa Miralva da Silva, pró-reitora da UFG e coordenadora do Fórum Nacional de Pró-reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis (Fonaprace)





Maísa Miralva da Silva, pró-reitora da UFG, afirma que muitos estudantes deixam os estudos em segundo plano para poderem trabalhar







Qual o papel do Fies na vida de jovens que saem do ensino médio?

Na verdade, o fundo é extremamente inacessível a pessoas de baixa renda. A exigência é tão alta, que as pessoas de baixa renda não conseguem cumprir as demandas de ter um fiador e uma série de documentos. O Fies não é tão acessível, não tem cobertura muito grande, ele é excludente à população de baixa renda, mas é a única coisa que resta. Quando a pessoa não tem dinheiro nenhum para manter o básico dentro de casa fica difícil ingressar no ensino superior. Seis de cada 10 famílias apresentam dificuldades de manter o básico dentro de casa. Imagine a importância de um financiamento para elas melhorarem suas condições de vida. Se não for isso, não tem jeito da pessoa pensar em fazer um curso quando ela não consegue entrar por cotas.





O que falta para um ensino superior com mais equidade?

Um dos desafios é reconectar os estudantes, crianças e jovens. Um outro objetivo é garantir que as famílias tenham condições de manter seus filhos estudando e não tenham que ir para o trabalho precoce para sustentar as famílias. É preciso, também, garantir recursos para assistência. O estudante precisa de apoio e recursos para manter suas despesas básicas enquanto estuda. Desburocratizar processos para que os estudantes de baixa renda possam participar do Fies sem comprovar o impossível. E, por fim, que as pessoas possam ter mobilidade social pela educação. Aquelas que têm acesso ao ensino superior tem cinco vezes mais chance de conseguir trabalho. Chegar à universidade é uma forma de repartir a riqueza e garantir que as pessoas tenham mobilidade.





Quais os principais retornos com o investimento no ensino superior?

A educação é um sonho de todas as pessoas. As pessoas que não sonham é porque sequer foi dado a elas esse direito quando nasceram. É natural que jovens se sintam bem em ambientes educacionais e tenham um projeto de vida. A educação é o único meio e a maior estratégia para combater a violência. Se nós não fizermos isso, estamos condenando a sociedade a viver em clima de desigualdade e violência. A educação é um meio de promover paz, mobilidade social, distribuição de riqueza, desenvolvimento social e garantir o direito de pertencimento dos jovens.