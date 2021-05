Filhos de porteiros e domésticas conquistam vagas no ensino superior

Mesmo durante a pandemia, o suporte dos professores da Escola de Ensino Médio Deputado Joaquim de Figueiredo Correia foi fundamental para a aprovação do calouro. “Durante toda a minha história estudantil, estudei em escola pública e, mesmo diante de todas as dificuldades, sempre recebi total apoio das instituições, tanto do ensino básico quanto do ensino médio”, conta.

Mais uma vez, Davi terá que partir e estar aberto a novas oportunidades, assim como a família buscou em Iracema, pois estudará em Fortaleza. Contudo, promete voltar e cumprir aquilo que sempre desejou: promover uma vida mais digna aos pais e a todos aqueles que um dia o ajudaram.

“No meu futuro, espero estar formado após uma longa caminhada de muito esforço durante a faculdade para, assim, ajudar os meus pais e a população da minha cidade”, planeja.

"Eles falam que são meus fãs"

Da esquerda para a direita: o pai, Silvino Bispo da Rocha, Silvana Rocha e Beatriz Rocha (irmãs) e a mãe, Benigna Carolina Silva (foto: Arquivo pessoal) A ex-faxineira Benigna Carolina Silva, 60, sempre se preocupou com a educação dos três filhos. Mesmo não tendo condições de pagar escola particular, fazia questão de encontrar as melhores escolas públicas e garantir que Sandro, 30, Beatriz, 43, e Silvana, 37, tivessem as melhores oportunidades.





Quando tinha 6 anos, Sandro se mudou da capital para o interior em Mogi Mirim (SP) com a família. A mãe tinha um salão de beleza; e o pai, um boteco. Na periferia da cidade, Silvino Bispo da Rocha, 64, também era porteiro e respeitado no bairro. Todos conheciam o filho do “Rocha”, apelido dado ao pai de Sandro, e a família vivia no prédio do condomínio onde o pai trabalhava.





Dona Benigna levava os filhos para a escola, de ônibus. Ela sabia que aquele incentivo e apoio para o futuro faria a diferença. A mãe também estimulou que as filhas e o filho mais novo desenvolvessem habilidades esportivas, mas Sandro não seguiu o caminho das irmãs. Ele se encontrou nas artes, como dança e teatro. Depois de um tempo, a paixão se estendeu ao estudo da língua portuguesa, quando um professor do ensino médio ofereceu um trabalho.





Sandro estudava a gramática todo domingo de manhã. E, aos poucos, também se encantou pelo inglês. Apesar de ser um estudante dedicado, a aprovação numa faculdade não veio de primeira. Ele conseguiu uma vaga na federal após um ano de estudo num cursinho, onde era bolsista. O esforço valeu a pena: Sandro foi aprovado em três universidades: Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual de São Paulo (Unesp) e Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) em 2010.





Da casa dos pais, ele se mudou para uma república. Durante a graduação, resolveu tentar uma bolsa de intercâmbio em Portugal, mas teve que atender a uma série de requisitos, inclusive mudar a graduação de bacharelado para licenciatura.





“Era uma oportunidade única, geralmente quem faz intercâmbio é um estudante com percurso privilegiado, mas me inscrevi e quando abri a licenciatura, eu não saí mais do mundo da educação”, comenta.





Sandro tinha como objetivo principal trabalhar como tradutor, mas, após o intercâmbio e toda a sua trajetória, ele enxergou na educação uma forma de mudar o futuro de outros Sandros por aí. Para o professor da rede municipal de SP, demora a cair a ficha de que ele teve acesso a diversas oportunidades por não ter desistido.





“Sempre que eu olho meu percurso, falo: ‘Gente, olha só onde eu estou!’. Demora a cair a ficha. Quando cai a ficha que tô nesse espaço de melhor universidade, saindo de onde eu saí, aí cai a ficha”, empolga-se. Hoje, ele é doutorando da USP.





O objetivo de Sandro todos os dias é honrar a origem dele: daquela criança de seis anos, que morava na periferia e tinha a ajuda dos pais para não desistir. Dona Benigna e seu Silvino, hoje, são divorciados e aposentados, e consideram o filho caçula o orgulho da família. "Eles falam que são meus fãs, me admiram muito, e eu tento traduzir o que eu faço na universidade para os meus pais, porque, às vezes, eles não entendem isso de percurso acadêmico", mostra.





Sandro escolheu trilhar o caminho da pesquisa e dar aulas, mas confessa que a mãe até hoje espera que o filho volte para casa. “A minha mãe espera até hoje eu me formar para voltar a morar com ela”, diz. “Mas eu tenho que dividir meu emprego e pesquisa, e eu não sou só professor e pesquisador, também sou militante da educação pública."





Como professor, Sandro quer honrar a origem para que as pessoas tenham oportunidades para chegar ao ensino superior e não seja uma questão de sorte.