Duda Salabert denuncia erro em gabarito do Enem e ameaça entrar na Justiça

Duda Salabert em posse na Câmara de BH: vereadora ameaça judicializar Enem 2020 (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

A vereadora de Belo Horizonte Duda Salabert (PDT) usou as redes sociais na noite desta quarta-feira (27/1) para denunciar erro nosdo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), divulgado mais cedo.

Professora de literatura, Duda escreveu que há erro na prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. Ela ameaçoucaso o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) não corrija o gabarito.

“Mais um erro do INEP: visivelmente o gabarito da prova de linguagens, divulgado hoje (quarta), está errado. Quanta irresponsabilidade e desrespeito com o estudante! Amanhã (qunta, 28/1) nosso gabinete enviará um pedido de esclarecimento ao Inep. Se o erro não for corrigido, teremos que acionar a Justiça”, digitou no Instagram.

No Twitter, a vereadora escreveu mensagem semelhante e alertou para a "desorganização" do instituto responsável pela elaboração do Enem.

Mesmo com os gabaritos em mãos, não é possível saber a nota no exame.

Isso porque o Enem é corrigido com base na chamada teoria de resposta ao item (TRI), que leva em consideração, entre outros fatores, a coerência de cada estudante na própria prova.

A previsão para a divulgação dos resultados finais é dia 29 de março.

Abstenção

A abstenção no segundo dia do Enem, quando os estudantes fizeram as provas de matemática e ciências da natureza, foi de 55,3%, um recorde no exame.

A não presença de inscritos esteve diretamente ligada aos problemas trazidos pela falta de organização diante da pandemia da COVID-19.

Em Minas, o índice foi maior que a média registrada no Brasil. A porcentagem de candidatos que faltaram às provas foi de 57,8%, com 328.747 ausentes, no estado.

No primeiro dia de aplicação do exame relativo a 2020, no último dia 17, 51,5% dos candidatos não compareceram às provas.

Em Minas, esse número foi de 52,8% (300.037).

Com informações da Agência Brasil e de Roger Dias