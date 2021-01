Enem 2020: universidade dá bolsa para estudante que chegou atrasada em BH

AM

Sabrina Marques chegou à PUC Minas com oito minutos de atraso (foto: Jair Amaral/EM/D.A press) telemarketing Sabrina Marques, de 20 anos, recebeu uma bolsa integral na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG) nesta quarta-feira (27/01). Enem depois de ter complicações com o transporte público. A atendente de, de 20 anos, recebeu umana Pontifícia Universidade Católica de Minas Geraisnesta quarta-feira (27/01). Como foi noticiado no Estado de Minas no último domingo (24/01), a jovem se atrasou para odepois de ter complicações com o









A jovem é moradora do Bairro Céu Azul, na região de Venda Nova, zona norte de Belo Horizonte, e chegou ao local de prova minutos depois de o portão de entrada ter sido fechado, às 13h.

“Se não fosse essa bolsa, seria quase impossível arcar com as despesas de um curso superior numa boa universidade. Estou muito feliz com essa possibilidade”, conta Sabrina.

Ela relata que trabalha cerca de nove horas por dia e recebe um salário mínimo. Nas horas vagas e disponíveis, Sabrinha estudava sozinha para obter uma boa nota e cursar gestão em logística ou administração.

Com a bolsa oferecida, ela vai poder ingressar na faculdade depois de se inscrever no processo seletivo contínuo da universidade e fazer as provas e uma redação.





O comunicado sobre a bolsa foi formalizado pelo chefe de Gabinete da Reitoria, professor Paulo Roberto de Sousa, durante reunião com a estudante no prédio da Reitoria do Campus Coração Eucarístico.





A bolsa integra a cota da instituição para auxílio a pessoas em vulnerabilidade social e econômica.





*Estagiária sob supervisão da editora Liliane Corrêa