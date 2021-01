Enem 2020: estudantes relatam como foi o último dia de prova

Estudantes nos arredores da PUC-MG, na unidade do Coração Eucarístico (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Enem) chegaram ao segundo e último dia, este domingo (24/01). Inscritos tiveram cinco horas para responder mais de 90 questões de múltipla escolha, metade de Matemática e suas Tecnologias e a outra de Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Na saída, estudantes reclamaram da falta de distanciamento nas salas. Enfim, as aplicações do Exame Nacional do Ensino Médio () chegaram ao segundo e último dia, este domingo (24/01). Inscritos tiveram cinco horas para responder mais de 90 questões de múltipla escolha, metade dee suas Tecnologias e a outra dee suas Tecnologias. Na saída, estudantes reclamaram da falta de distanciamento nas salas.





Lívia Fabiano, de 19 anos, fez o Enem para o curso de ciências biológicas (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Lívia Fabiano, de 19 anos, fez o Enem para o curso de ciências biológicas. Este foi o terceiro ano que ela faz a prova e, para ela, estava com um nível mais fácil do que as anteriores. A estudante também reclamou da falta de distanciamento dentro das salas. “Eu achei que semana passada a sala estava bem mais vazia e não teve distanciamento imposto, os próprios alunos que se organizaram para se manterem afastados uns dos outro. Essa semana a sala estava bem mais cheia e não teve distanciamento, poucas pessoas faltaram na minha sala”, destacou. , de 19 anos, fez o Enem para o curso de ciências biológicas. Este foi o terceiro ano que ela faz a prova e, para ela, estava com um nível mais fácil do que as anteriores. A estudante também reclamou da falta dedentro das salas. “Eu achei que semana passada a sala estava bem mais vazia e não teve distanciamento imposto, os próprios alunos que se organizaram para se manterem afastados uns dos outro. Essa semana a sala estava bem mais cheia e não teve distanciamento, poucas pessoas faltaram na minha sala”, destacou.





Mas Artur Cardoso, de 18 anos, que fez o Enem para design gráfico ou análise e desenvolvimento de sistemas, teve uma outra percepção. “Eu achei a prova mais difícil, principalmente nas partes de cálculos, porque muitas questões estavam usando funções e fórmulas da física que são além do conteúdo trabalhado no ensino médio. Por isso eu achei que estava em um nível mediano a difícil”, disse.

Artur Cardoso, de 18 anos, fez o Enem para design gráfico ou análise e desenvolvimento de sistemas (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Em relação às medidas de prevenção ao coronavírus, ele destacou que na PUC-MG, a unidade do Coração Eucarístico, estava tomando todas as precauções e, por isso, fez a prova tranquilamente. “Tinham cadeiras distantes, lugares demarcados e principalmente a higienização das mãos e o distanciamento social”, ressalta.





Portões abertos

Por causa da pandemia de COVID-19, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) alterou o horário de abertura dos portões, que foi antecipado em meia hora, das 12h para às 11h30. A medida visa evitar aglomerações na chegada dos candidatos ao local de prova.

No segundo dia de aplicação de provas, os portões foram abertos às 11:20, mas poucos estudantes decidiram entrar, formando alguns pontos de aglomeração na portaria principal da universidade.





#AdiaEnem





A aplicação do Enem tem sido alvo de disputas judiciais e campanhas estudantis. A prova, que estava prevista originalmente para novembro de 2020, foi adiada para janeiro de 2021 mesmo depois da enquete com participantes indicar o mês de maio como a opção mais votada.





De acordo com o Ministério da Educação, a prova em maio atrasaria o cronograma de outros programas de ingresso no ensino superior.





Leticia Vieira, 18 anos, foi contra a aplicação das provas nos dias 17 e 24 de janeiro. "Cheguei até participar de movimentos nas redes sociais. Foi muito complicado para mim, psicologicamente falando, ficamos de quarentena e não sabíamos se o Enem ia ser feito. Conciliar os estudos com EAD foi mais complicado ainda. Fiquei bem mal e senti muita falta de um apoio. A maioria dos estudantes votou na enquete do MEC para as provas serem realizadas em maio. Não consigo entender o porque do governo não ter seguido nossa opinião”, explica.





A jovem, que mora com avó de 78 anos, conta que sentiu medo de ser contaminada pela COVID-19. “Eu fiquei apreensiva. Ela mora comigo e posso colocar a vida dela em risco”, conta. “São 200 mil pessoas mortas e mesmo assim a prova está sendo aplicada”, finaliza.

