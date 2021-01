Enem 2020: movimento tranquilo de estudantes apreensivos com a COVID-19

(foto: Fotos: Jair Amaral/EM/D.A Press) esperados cerca de 2,6 milhões de candidatos que, em sua maioria, temem pela segurança durante a aplicação dos exames. Em Minas, são 568 mil inscritos na avaliação. Em meio à escalada de casos de COVID-19 no Brasil, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) tem seu segundo dia de aplicação de provas neste domingo (24/01). Em todo país sãocerca de 2,6 milhões de candidatos que, em sua maioria, temem pela segurança durante a aplicação dos exames. Em Minas, são 568 mil inscritos na avaliação.









As provas seguem suspensas no Amazonas e em dois municípios de Rondônia (Rolim de Moura e Espigão do Oeste), devido à pandemia de COVID-19 nessas regiões. O estado do Amazonas, por exemplo, vive uma crise no sistema de saúde devido a falta de oxigênio e insumos.





exame.

Leonardo Eloi: 'Fiquei muito apreensivo na semana passada. Aqui na PUC não foi tão complicado'

Leonardo Eloi, de 26 anos, está no seu terceiro Enem e conta que ficou apreensivo pelo aumento de casos de COVID-19 no Brasil. “Fiquei muito apreensivo na semana passada. Aqui na PUC não foi tão complicado. As salas estavam mais vazias mas isso não tira nosso medo. É complicado falar de segurança. É um vírus que a gente ainda não conhece. Como a prova foi mantida, tive que vir fazer”, explica. O movimento na portaria principal da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG), no Bairro Coração Eucarístico, na Região Noroeste de Belo Horizonte, foi tranquilo no final da manhã. Na frente da faculdade, alguns grupos conversavam e compartilhavam ideias sobre oLeonardo Eloi, de 26 anos, está no seu terceiro Enem e conta que ficou apreensivo pelo aumento de casos de COVID-19 no Brasil. “Fiquei muito apreensivo na semana. Aqui na PUC não foi tão complicado. As salas estavam mais vazias mas isso não tira nosso medo. É complicado falar de segurança. É um vírus que a gente ainda não conhece. Como a prova foi mantida, tive que vir fazer”, explica.





Ele conta que pegou dois ônibus para chegar até a faculdade. “O que não foi dito é que não é só fazer a prova, tem todo um trajeto de riscos.”





Fernanda Moraes, 17 anos, também compartilha desse sentimento. Filha de enfermeiros, que já foram vacinados contra a COVID-19 durante a semana, ela conta que sentiu medo quando o anúncio das provas foi confirmado.





“Ter meus pais vacinados me deu uma tranquilidade. No início fiquei com muito medo. Mas o Enem tinha que acontecer. No primeiro dia, não teve protocolos. Foi tudo muito midiático. As pessoas não trocaram máscaras, não teve álcool em gel e não teve distanciamento social”, conta.

Fernanda Moraes disse que sentiu medo quando o anúncio das provas foi confirmado



Ainda na frente da universidade, pequenos grupos de incentivo aos candidatos ofereciam brindes. Ambulantes vendiam água e canetas para os inscritos.





Participantes barrados





Na primeira rodada de provas, que aconteceu na última semana, diversos participantes foram barrados de fazerem o exame, devido a lotação máxima das salas.





No entanto, a juíza federal Marisa Cláudia Gonçalves Cucio, da 12ª Vara Cível Federal de São Paulo, determinou que os candidatos do Enem que foram barrados têm direito à reaplicação em fevereiro. A solicitação deve ser feita da mesma forma.





A magistrada também negou o pedido de adiamento, feito pela Defensoria Pública da União (DPU), para o segundo dia de provas, marcado para este domingo.