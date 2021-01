Enem 2020: gabaritos oficiais de provas impressas podem ser consultados a partir de hoje (27) (foto: Educa Mais Brasil)

Participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 que fizeram as provas impressas já podem consultar os gabaritos oficiais a partir de hoje (27). As respostas estarão disponíveis no site do Inep e no aplicativo do Enem.





Contudo, mesmo com a conferência das respostas com os gabaritos oficiais do exame, ainda não é possível saber, de imediato, a nota final que o candidato tirou no exame porque o Enem é corrigido com base na Teoria de Resposta ao Item (TRI).





Esse método de correção considera, entre outros fatores, a coerência de cada estudante na prova. Com isso, se houver acerto de questões difíceis, é esperado que o candidato acerte também as fáceis. Se isso não acontecer, o sistema entende que o acerto pode ter sido por chute. O estudante, então, pontua menos que outro candidato que tenha acertado as mesmas questões difíceis, mas que tenha acertado também as fáceis.





A previsão para a divulgação dos resultados finais do Enem 2020 é dia 29 de março de 2021. Nessa data, os participantes saberão também a nota da redação.





As notas do Enem poderão ser usadas para ingresso no ensino superior e participação em programas como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (Prouni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).





O Enem impresso foi aplicado nos dois últimos domingos, dias 17 e 24 de janeiro. Os participantes resolveram questões objetivas de Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Linguagens, além da prova de redação.





Ao todo, cerca de 2,5 milhões de candidatos fizeram as provas neste ano, segundo o Inep, número que representa menos da metade dos participantes inscritos. O Enem 2020 terá ainda uma versão digital, que será aplicada nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro.