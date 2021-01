Colégios mineiros apostam em intensivo na reta final para o Enem

Maria Júlia não teve dúvidas sobre o intensivo oferecido pela escola: %u201CÉ o último momento em que vemos o conteúdo antes da prova, então acho muito válido participar%u201D (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)







Fosse em tempos normais, muitos de estudantes estariam agora na praia, curtindo férias e o verão, à espera de um certo resultado que dá o sinal verde para entrar no ensino superior. Mas, em tempos de coronavírus... milhares deles estão, neste momento, em intensa preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Se o programa normal é fazer a prova e, em seguida, se despedir do ensino médio, em época excepcional vale o contrário. Na rede particular mineira, onde o ano letivo já foi encerrado, as escolas apostam num intensivão para garantir ritmo aos alunos.





LEIA MAIS 14:07 - 05/01/2021 Enem: materiais gratuitos de redação servem como apoio para os estudos

12:16 - 05/01/2021 Inep divulga locais de prova do Enem; confira onde será o seu

17:28 - 04/01/2021 Confira as plataformas gratuitas que podem ajudar na preparação para o Enem Brasil, foram confirmadas 5.783.357 inscrições, sendo 5.687.271 para a versão impressa e 96.086 para a digital, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Do total de candidatos, 65,6% concluíram o ensino médio e 23,7% acabaram de se formar ou estão nos últimos dias de aula dessa etapa dos estudos. Entre essa faixa de participantes, ninguém se inscreveu para o Enem digital, aplicado em modelo-piloto. Em Minas Gerais, 577.227 candidatos confirmaram presença no exame, sendo que 568.532 farão a prova nos moldes tradicionais e 8.695 pelo computador. Ontem, os cartões de inscrição com locais de provas foram disponibilizados no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia responsável pela preparação e aplicação do exame.



. As provas serão aplicadas em 17 e 24 deste mês (versão impressa) e em 31 de janeiro e 7 de fevereiro (versão digital). O que no início foi um grande imbróglio se tornou objeto de adaptação para várias instituições. Diante do adiamento, o Colégio Santo Agostinho, por exemplo, aproveitou para aprofundar até o mês passado a revisão dos conteúdos dos ensinos fundamental e médio que compõem a matriz de referência do Enem.



"Temos a rápida capacidade de esquecer o que aprendemos quando não estamos em contato com o conhecimento. Especificamente para o Enem, cada décimo da pontuação, que vai de 0 a 1mil, é importante" Geraldo Junio dos Santos, supervisor do ensino médio na unidade Nova Lima do Colégio Santo Agostinho



Em todo o, foram confirmadas 5.783.357, sendo 5.687.271 para ae 96.086 para a, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (). Do total de candidatos, 65,6% concluíram o ensino médio e 23,7% acabaram de se formar ou estão nos últimos dias de aula dessa etapa dos estudos. Entre essa faixa de participantes, ninguém se inscreveu para o Enem digital, aplicado em modelo-piloto. Em Minas Gerais, 577.227confirmaram presença no exame, sendo que 568.532 farão a prova nos moldes tradicionais e 8.695 pelo computador. Ontem, os cartões de inscrição com locais de provas foram disponibilizados no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia responsável pela preparação e aplicação do exame. O Enem, que tradicionalmente ocorre em novembro, teve a edição 2020 adiada por causa do COVID-19 . As provas serão aplicadas em 17 e 24 deste mês (versão impressa) e em 31 de janeiro e 7 de fevereiro (versão digital). O que no início foi um grande imbróglio se tornou objeto de adaptação para várias instituições. Diante do adiamento, o Colégio Santo Agostinho, por exemplo, aproveitou para aprofundar até o mês passado a revisão dos conteúdos dos ensinos fundamental e médio que compõem a matriz de referência do Enem.





Com mais três semanas pela frente até a última prova, o colégio vai oferecer várias atividades que têm como foco manter o ritmo dos alunos para que eles, do seu lado, continuem firmes na regularidade dos estudos, evitando-se assim, a teoria da Curva do Esquecimento, nas palavras do supervisor do ensino médio na unidade Nova Lima (na Grande BH), Geraldo Junio dos Santos. “Ela é postulada por Hermann Ebbinghaus, que demonstrou que temos a rápida capacidade de esquecer o que aprendemos quando não estamos em contato com o conhecimento. Especificamente para o Enem, cada décimo da pontuação, que vai de 0 a 1 mil, é importante”, avisa.





Estão previstas aulas temáticas com conteúdos de maior recorrência no Enem, monitorias com foco na resolução de questões, correção de produções de texto e aconselhamento em como ter uma redação nota 1.000. E ainda palestra de técnicas de relaxamento e respiração, momento de espiritualidade e palestra de orientação de como fazer um bom exame.





Geraldo Junio diz que na reta final é preciso combater a ansiedade e afastar maus pensamentos de que as coisas poderão dar errado. “A chave para o sucesso passa também pelos pensamentos positivos”, afirma. E pelas características de cada candidato: para alguns, continuar estudando é o que dá mais segurança; para outros, vale uma viagem para deixar de lado o estresse. Assim, se continuar estudando vai fazer o aluno se sentir melhor, não há problema. “Fazer algo que ajude o participante a controlar a ansiedade é um foco para este momento de concentração final.”





Atenção

O Coleguium também está apostando numa super-revisão para seus alunos, que continuam com acesso às plataformas e ferramentas pedagógicas usadas ao longo do ano passado. A equipe de monitoria está de plantão durante este mês todo para tira-dúvidas, correção de exercícios e aprofundar conhecimento em conteúdos recorrentes na prova. Propostas de redação estão disponíveis on-line como treino para a prova mais esperada do Enem, e as equipes de correção também a postos. “Desse modo, os meninos não ficam sem escrever, mantendo o nível de produção que eles têm alcançado, além de abarcar ainda mais temas, o que gera segurança nos candidatos”, diz a diretora-geral da rede, Daniele Passagli.



"Estamos em pandemia e o contágio pela COVID-19 ainda é um risco. Qualquer atitude que seja tomada neste período deve levar em consideração a saúde do aluno" Daniele Passagli, diretora-geral do Coleguium





O Coleguium também está apostando numa super-revisão para seus alunos, que continuam com acesso às plataformas e ferramentas pedagógicas usadas ao longo do ano passado. A equipe de monitoria está de plantão durante este mês todo para tira-dúvidas, correção de exercícios e aprofundar conhecimento em conteúdos recorrentes na prova. Propostas de redação estão disponíveis on-line como treino para a prova mais esperada do Enem, e as equipes de correção também a postos. “Desse modo, os meninos não ficam sem escrever, mantendo o nível de produção que eles têm alcançado, além de abarcar ainda mais temas, o que gera segurança nos candidatos”, diz a diretora-geral da rede, Daniele Passagli.

E para quem já está no limite, ela lembra: “Sabemos o quanto 2020 exigiu de nossos alunos, especialmente no que diz respeito ao isolamento social. A tendência seria mesmo relaxar um pouco, mas é fundamental estar atentos. É preciso tomar todos os cuidados, visto que estamos em pandemia e o contágio pela COVID-19 ainda é um risco. Por isso, qualquer atitude que seja tomada neste período deve levar em consideração a saúde do aluno, que precisa estar pleno no dia da prova”.





Para Daniele, descanso é a palavra de ordem. “Apesar de ter sido um ano atípico, e até por isso os alunos estudaram muito, estiveram ali, realizaram exercícios, escreveram textos, fizeram provas e simulados, ou seja, foi necessária muita dedicação para vencer este ano. Agora, com o fim das obrigações escolares, é preciso relaxar um pouco, inclusive para se revigorarem”, avisa. Mas, segundo a diretora, não é possível deixar totalmente de lado os estudos.





“Assim, a principal sugestão é que os alunos se organizem de forma a dedicar parte do seu dia aos estudos e parte a outras questões, como descanso, cultura e lazer. Selecionem exercícios e conteúdos recorrentes, deem uma olhada em provas anteriores, participem das monitorias. Um olhar especial para matemática e redação também é bem interessante neste momento.”





A adolescente Maria Júlia Cunha Prates Ferreira, de 17 anos, acaba de se formar no ensino médio na unidade Contagem do Colégio Santo Agostinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e não teve dúvidas sobre o intensivo oferecido pela escola.





“É o último momento em que vemos o conteúdo antes da prova, então acho muito válido participar. Os assuntos serão abordados de forma rápida e objetiva, o que ajuda a lembrar pontos importantes”, relata.





A garota, que quer fazer medicina, conta que precisou de disciplina para estudar em casa e, apesar do suporte e material pedagógico do colégio, de mais dedicação para manter foco e estímulo neste último ano letivo.