Enem: materiais gratuitos de redação servem como apoio para os estudos (foto: Educa Mais Brasil)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) liberou a cartilha de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, material de apoio elaborado pela Coordenação Geral de Exames para Certificação, da Diretoria de Avaliação da Educação Básica (Daeb), que reúne informações e dicas sobre como o estudante deve estruturar a sua redação, além de explicar os critérios de correção do texto.





Novidades dessa edição são as cartilhas específicas para a avaliação das redações dos participantes surdos ou com deficiência auditiva, e dos participantes com dislexia. Na cartilha o participante encontra, também, exemplos de redações que receberam nota máxima no Enem 2019 e as competências avaliativas cobradas no texto.





A redação do Enem 2020 será avaliada por, pelo menos, dois professores graduados em Letras ou Linguística, de forma independente, sem que um conheça a nota atribuída pelo outro. Os profissionais avaliarão o desempenho do estudante de acordo com cinco competências.





Assim, cada avaliador irá atribuir uma nota entre 0 e 200 pontos para cada uma das cinco competências. A soma desses pontos vai compor a nota total de cada avaliador, que pode chegar a 1.000 pontos (nota máxima que pode ser atribuída ao texto). A nota final do participante será a média aritmética das notas totais atribuídas pelos dois avaliadores.



E-book gratuito para redação do Enem



O Educa Mais Brasil lançou um e-book gratuito para auxiliar na revisão das competências da redação do Enem. O material foi elaborado por professores especialistas na área e traz dicas para elaborar uma boa introdução, entender como fazer a apresentação do tema, o desenvolvimento da tese, conclusão do parágrafo, estratégias e conclusão.





Além disso, o e-book tem dicas de filmes e séries separados pelas principais temáticas que costumam aparecer no Enem como educação, saúde, meio ambiente, segurança e cultura.



Cronograma Enem 2020

Provas impressas: 17 e 24 de janeiro

Prova digital: 31 de janeiro e 7 de fevereiro

Reaplicação da prova: 23 e 24 de fevereiro

Resultados: a partir de 29 de março