Inep divulga locais de prova do Enem; confira onde será o seu

Inep libera locais de prova do Enem 2020 (foto: Wikimedia Commons) Inep divulgou os locais de prova. A partir desta terça-feira (05/01) os estudantes podem consultá-lo pela Página do Participante, no Cartão de Confirmação de Inscrição. Faltando 13 dias para realização das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), odivulgou os locais de prova. A partir desta terça-feira (05/01) os estudantes podem consultá-lo pela Página do Participante, no site do Inep , que também consta o

Esta edição do Enem foi adiada para janeiro em virtude da pandemia. As provas impressas serão realizadas nos dias 17 e 24 de janeiro e a modalidade virtual, será nos dias 31/01 e 07/02.

Ao todo, 5.783.357 inscrições foram confirmadas e algumas orientações foram dadas pelo Inep, para prevenir a disseminação da COVID-19 durante as provas:

- Uso obrigatório de máscara durante toda a prova. É recomendado levar mais de uma, para trocar durante o exame

- Distância de segurança entre os estudantes

- Em caso de infecção por COVID-19, o participante deverá comunicar a condição através da Página do Participante, até um dia antes do exame. Um laudo médico deverá ser anexado com: o CID da doença, nome completo do participante, data da consulta, assinatura e carimbo do profissional que realizou atendimento. Esse poderá ser do Conselho Regional de Medicina (CRM), Ministério da Saúde (RMS) ou órgão competente.

*estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira