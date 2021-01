Em manifesto nas redes sociais, estudantes pedem adiamento do Enem 2021

Participantes do Enem pedem adiamento da edição 2021 do exame (foto: Wikimedia Commons) #AdiaEnem foi promovida pela União Nacional dos Estudantes (UNE) e União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes) por meio de um ‘twitaço’. Alunos e usuários da rede estão na corrente para pedir adiamento das provas que estão marcadas para os dias 17 e 24 de janeiro. Desde a noite de ontem (04/01) uma hashtag está ganhando força no Twitter. Afoi promovida pela União Nacional dos Estudantes (UNE) e União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes) por meio de um ‘twitaço’. Alunos e usuários da rede estão na corrente para pedir adiamento das provas que estão marcadas para os dias 17 e 24 de janeiro.

Por meio de uma pesquisa, o MEC levantou a melhor data para remarcar as provas. 49,7% dos estudantes, preferiam que o Enem impresso fosse realizado nos dias 2 e 9 de maio e o digital nos dias 16 e 23 do mesmo mês, entretanto a decisão do MEC foi remarcar o exame para janeiro.

O ENEM 2020 foi adiado para janeiro ignorando a opinião dos estudantes em consulta realizada pelo próprio ministério.



Com o aumento de mortes por conta da pandemia, as medidas de segurança sanitárias se tornam imprescindíveis para os candidatos, aplicadores e familiares. %uD83E%uDDF5 %u2014 União Nacional dos Estudantes - UNE (@uneoficial) January 4, 2021



A UNE fez alertas aos governantes a respeito do impacto que a educação teria com a pandemia e diz não ser ouvida.

Desde o início da pandemia no Brasil, temos alertado ao governo e às autoridades dos enormes impactos que seriam causados à educação, situação que exigiu, e ainda exige, medidas firmes do poder público, mas que não vem acontecendo ou tem sido absolutamente insuficiente #AdiaEnem %u2014 União Nacional dos Estudantes - UNE (@uneoficial) January 4, 2021



Através da rede social, muitos usuários manifestaram apoio aos estudantes. A vereadora mineira Duda Salabert e a Deputada estadual de São Paulo, Isa Penna, foram alguns dos que se manifestaram em defesa dos estudantes.

A maioria dos estudantes, por enquete feita pelo governo, decidiu que a melhor data para o Enem seria maio. A ciência orienta evitar aglomerações. Nesse sentido, realizar o Enem antes da vacina é ,além de irresponsabilidade, um ato de desrespeito à voz estudantil. #adiaenem %u2014 Duda Salabert %uD83C%uDF33 (@DudaSalabert) January 4, 2021

O adiamento do ENEM é extremamente necessário! É hora de somar na luta de milhões de estudantes pelo país, vamos todos contra o negacionismo no Brasil!



Para ajudar a pressionar o governo, usem a TAG #AdiaEnem nas interações que fizerem! %u270A%uD83C%uDFFB pic.twitter.com/4s7kHtBbgr %u2014 Dep. Isa Penna #AdiaEnem #VacinaJá (@IsaPennaPsol) January 4, 2021



A UBES listou alguns motivos para o adiamento da prova, dentre eles está a dificuldade de acesso ao ensino remoto, que foi e ainda é um problema para muitos estudantes brasileiros. A UNE também levantou essa questão em sua conta no Twitter.

Por que ADIAR O ENEM? #AdiaEnem



- vários estudantes não tiveram acesso à internet pra estudar

- a desigualdade educacional aumentou

- estamos sem a vacina da COVID-19

- alta no número de casos da doença



O MEC nunca ouviu os estudantes e por isso estamos nessa situação. %u2014 União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (@ubesoficial) January 4, 2021

Além disso, durante toda a pandemia, o MEC falhou em garantir internet e condições de estudos remotas para os estudantes da rede pública.



Tudo isso por conta da falta de gestão, trato político e interesse do governo Bolsonaro com a educação e o futuro dos jovens do país! %u2014 União Nacional dos Estudantes - UNE (@uneoficial) January 4, 2021



A estudante Nataly Silva abordou a situação dos alunos de comunidades e favelas, que já enfrentam uma desigualdade de acesso às universidades, e tiveram o estudo e acompanhamento escolar prejudicados pela pandemia.

Meu sonho de entrar em uma universidade está sendo roubado. Adiar o enem é pensar nas minorias, além de não colocar a nossa saúde e segurança e à dos nossos familiares em risco. A nossa voz precisa ser ouvida.

EU QUERO ENTRAR NA UNIVERSIDADE! #AdiaEnem pic.twitter.com/Ai2ij35qzT %u2014 Nataly Silva %uD83E%uDD8B (@falanataly) January 4, 2021



Outros usuários também comentaram a hashtag e mostram apoio ao adiamento das provas do Enem.

Sem condições sanitárias para realizar o Enem! #adiaenem %u2014 Thael Pires (@thatadf) January 5, 2021



Ngm tem saúde mental pra fazer Enem esse mês, não dá tempo de estudar e com certeza quem estuda em instituição privada vai ter mais vantagem, o MEC mais uma vez negligenciando o futuro de milhares de jovens. #adiaenem #COVID19 %u2014 %uD835%uDC0B%uD835%uDC1A%uD835%uDC1D%uD835%uDC22%uD835%uDC27%uD835%uDC1A (@SuzanneFCosta) January 5, 2021

