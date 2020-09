Incêndios no Pantanal são tema de aula aberta do curso de ecologia da UFMG

Incêndios estão destruindo a região do Pantanal (foto: Mauro Pimentel/AFP) terça-feira (29), às 19h, a aula on-line da disciplina Ecologia do Fogo, do programa de pós-graduação de Ecologia, Conservação e Manejo de Vida Silvestre (ECMVS) da UFMG, terá como tema: "Incêndios no Pantanal: causas, comportamento do fogo e consequências". Ela será aberta e transmitida pelo canal da pró-reitoria de extensão da UFMG no Youtube. Nesta(29), às, a aula on-line da disciplina Ecologia do Fogo, do programa de pós-graduação de Ecologia, Conservação e Manejo de Vida Silvestre (ECMVS) da UFMG, terá como tema: "Incêndios no Pantanal: causas, comportamento do fogo e consequências". Ela seráe transmitida pelo canal da pró-reitoria de extensão da UFMG no





O convidado para a apresentação é Christian Neil Berlink, analista ambiental do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros (Cenap) do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Ele coordenou a implementação do manejo de fogo em diversas áreas protegidas do ICMBio e atualmente está à frente das ações de combate às chamas no Pantanal.





Segundo o pesquisador, o Pantanal é a maior área alagada do planeta, mas está passando por um período de intensa seca, desde 2019. "A redução das chuvas diminuiu a quantidade de água nos rios e nas planícies de inundação e resultou em solos e vegetação extremamente secos", afirma.





Esses fatores, combinados com as altas temperaturas, os fortes ventos e, principalmente, ao uso inadequado do fogo ocasionaram os incêndios florestais de grandes proporções.



Perda incalculável

Esse fenômeno, com enorme complexidade de controle, está castigando a região do Pantanal e pode provocar consequências irrecversíveis.





"Os impactos da fumaça no sistema respiratório, agravado pela COVID-19, os danos econômicos à agropecuária e ao turismo, a transformação da paisagem e perda de biodiversidade são incalculáveis e dificilmente serão recuperados", lista Berlink.





O professor José Eugênio Côrtes Figueira, do Laboratório de Ecologia de Populações do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) é o coordenador da disciplina Manejo do Fogo e responsável pela iniciativa.