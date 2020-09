Impactos pós-pandemia são assunto de congresso jurídico em Minas

(foto: CVDN/Divulgação)

Toda crise implica grandes transformações. Com a COVID-19 não foi diferente. A pandemia impôs, do dia para a noite, uma reconfiguração nas formas de trabalho, de consumo e de relações sociais. Discutir soluções com um olhar jurídico sob as esferas pública e social é a premissa do IV Congresso de Direito do Vetor Norte (CVDN), que será realizado de maneira totalmente virtual, com palestras transmitidas ao vivo pelo YouTube e apresentação de trabalhos temáticos realizadas por meio da plataforma de conferência Zoom. O objetivo é estimular uma reflexão crítica e promete mudar a visão de mundo de quem participar.

Os conteúdos apresentados abordam assuntos latentes como democracia, racismo, saúde, cidadania e tecnologia. A experiência de o congresso ser realizado on-line ainda possibilitou a presença dos palestrantes internacionais. Entre os nomes mais esperados está David Carroll, professor universitário americano conhecido por desafiar a Cambridge Analityc e atuar no Filme “Privacidade Hackeada”, disponível na Netflix. “Democracia em tempos de Pandemia”, com Bruce Ackerman (Universidade de Yale) e “O Mercosul e a COVID-19: presente e futuro”, com Alejandro Perotti (Universidade Austral, na Argentina) também estão entre os assuntos mais cotados.





A programação foi dividida em dois momentos distintos. Nos períodos da manhã e da noite serão ministradas as palestras que circundam o tema geral do CDVN. Logo após cada uma delas, serão realizados debates conduzidos pelos próprios participantes. À tarde, serão apresentados os Resumos Expandidos, que têm o objetivo de promover o intercâmbio entre pesquisadores de diversas instituições e o debate sobre temas afetos ao contexto do congresso. Os trabalhos aprovados serão publicados sob a forma de anais. Caso os autores tenham interesse, também podem transformá-los em artigos, sob a forma de e-book.





O CDVN já recebeu, em anos anteriores, o ministro Luiz Fux, o procurador Rogério Grecco e o Tenente Pedro Aihara. Para Maia, o congresso é uma oportunidade única para discutir importantes e urgentes formas de reorganização de Estado e Sociedade após a pandemia da COVID-19, além de promover o networking, essencial para aprimorar o desenvolvimento acadêmico e profissional na área.





As inscrições podem ser realizadas pelo Sympla. Uma das novidades deste ano é o cunho filantrópico do evento. Por meio da “Inscrição Solidária” (no valor de R$ 5,00), o participante poderá ajudar outras pessoas, além de receber um certificado de presença. Todos os recursos arrecadados serão integralmente repassados ao Instituto Show no Esporte Show na Escola, localizado em BH e à comunidade indígena Maxacali, que fica no Vale do Mucuri.





Serviço

IV Congresso do Vetor Norte

Data: 20, 21 e 22 de outubro

Informações e inscrições: https://bit.ly/2RyhYe8

Informações pelo telefone: (31) 9 9629-0389

E-mail para contato: contato@congressodovetornorte.com.br