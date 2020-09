Evento gratuito pela internet discute futuro da educação, inovação e gestão

(foto: Pixabay)





Começa na noite desta segunda-feira a Jornada do Conhecimento, evento online e gratuito promovido pelo Bernoulli Sistema de Ensino para discutir temas relevantes para a educação, inovação e gestão.





O principal público-alvo é composto por educadores, mas estudantes, pais e outros interessados também podem participar. Os encontros serão realizados de hoje até quinta-feira, 24 de setembro, sempre às 19h, e vão reunir 10 especialistas que vão falar sobre as tendências.









Nesta segunda-feira, participam a veterana astronauta da NASA – a agência espacial norte-americana -, Nicole Stott, os copresidentes do grupo Bernoulli Educação, Rodrigo Domingos, Rommel Domingos e Paulo Ribeiro, e o doutor e livre-docente pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (USP), Clóvis de Barros Filho. Eles vão refletir sobre a inspiração necessária para a mudança.





Na terça, a conversa será com o estudioso de inovação e economia digital, Gil Giardelli, e o biólogo e doutor em Microbiologia pela USP, Atila Iamarino. Durante a trilha Inovação e Futuro, eles vão discutir os desafios atuais e o que deve ser feito adiante no mundo do trabalho e educação do século 21.









Veja a programação do evento (foto: Reprodução da internet/reloadbernoulli.com.br)

Quarta-feira, a trilha Aprendizagem reúne o educador espanhol, autor de "A Prática Educativa: como ensinar", entre outras obras, Antoni Zabala, e a fundadora e diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas (CEIPE-FGV), do Rio de Janeiro, Claudia Costin, para falar da importância de saber aprender para poder ensinar, do papel do educador e da valorização do professor.

Fechando a programação, a partir das 19h de quinta-feiraPara fechar a programação, na trilha Educação, o escritor Eduardo Bueno trará um olhar sobre a história do Brasil desde os tempos da colonização. Em seguida, a doutora em Educação, Maria Inês Fini e o ex-Ministro da Educação, Cristovam Buarque estarão juntos refletindo sobre o cenário atual e a construção do futuro da educação, incluindo uma discussão sobre o Novo Ensino Médio e o Enem.