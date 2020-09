Estudantes de BH organizam evento virtual sobre reconstrução social

Como seria reconstruir uma sociedade após o acontecimento de um apocalipse? Essa é a principal pergunta que alunos do Colégio Loyola querem trazer para o primeiro TEDxYouth Cidade Jardim. O evento, que será realizado entre 5 e 7 de outubro, é aberto ao público. Pessoas de qualquer lugar do país e do mundo poderão acompanhar, ao vivo.

Esse formato criado pela organização internacional sem fins lucrativos TED é voltado para estudantes que têm o desejo de discutir temas locais e que podem ser de interesse global. Com isso, os estudantes dos ensinos fundamental e médio do Loyola viram a oportunidade de aprender como protagonistas do futuro.



O projeto nasceu de um sonho do estudante Ângelo Castro, de 17 anos, inspirado em um antigo professor de física. Ele se juntou a outros 16 voluntários (alunos e antigos alunos, além de outros estudantes membros do Instituto de Formação de Líderes de BH). Focando no futuro e em como as jovens lideranças podem arquitetar uma sociedade mais próspera, o evento aborda desde a fundação de uma ideia às suas estruturas e construção.

Mari Saad é empresária e youtuber de beleza (foto: Mariana Saad/Arquivo blog)

Os palestrantes vão falar sobre suas visões de um mundo melhor, a partir de diversas perspectivas, como a Moda, a Física, a Filosofia e a Economia. Dentre os nomes já confirmados, estão: Mari Saad, empresária e youtuber de beleza; Leo Picon, modelo, empresário e youtuber; Peter Jordan, youtuber de conteúdos geek, e Álvaro Schocair, CEO da Quebec Impact Assets.

Léo Picon é modelo, empresário e youtuber (foto: Instagram/Reprodução )



Mesmo focado nos estudos para o próximo Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a ser realizado no início de 2021, o jovem Ângelo está empolgado e se dedicando ao TEDxYouth Cidade Jardim: “A gente está dando muita raça pra fazer acontecer, mesmo com o ENEM logo ali, na esquina, porque acreditamos muito no projeto! As expectativas são altas e queremos abrir o espaço para todos fazerem parte dessa história”.





As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site . Os jovens também criaram o Instagram @tedxyouthcj, no qual postam novidades sobre o evento e outros conteúdos relacionados.