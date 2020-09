Crianças recebem computador por empréstimo para acompanhar aulas on-line

Myllene agora estuda em casa e assiste às aulas em um computador emprestado pelo Colégio SESC (foto: Tim Filho/Especial para o EM) Colégio SESC está promovendo uma ação cidadã para possibilitar que seus alunos que não possuem computador em casa assistam às aulas on-line e participem dos encontros realizados a distância. Por meio dessa iniciativa, mais de 200 crianças serão beneficiadas com o empréstimo de computadores da escola no Vale do Rio Doce e no Alto Paranaíba. está promovendo uma ação cidadã para possibilitar que seus alunos que não possuem computador em casa assistam àse participem dos encontros realizados a distância. Por meio dessa iniciativa, mais de 200 crianças serão beneficiadas com o empréstimo de computadores da escola no Vale do Rio Doce e no Alto Paranaíba.





Para criar e desenvolver a ação, o SESC fez um levantamento e está emprestando o equipamento aos estudantes do ensino fundamental. A previsão é que 213 alunos sejam assistidos em duas cidades mineiras: 112 em Araxá e 101 em Governador Valadares. Algumas crianças até já receberam.









Na casa simples, no Bairro Santa Helena, periferia da cidade, Mylene agora pode assistir às aulas on-line com maior conforto visual. As vantagens são inúmeras, a começar pelo tamanho da tela na qual os colegas e a professora aparecem para as aulas. “Aqui é bem melhor que no celular”, disse.



Alegria e orgulho





Fabiana Souza, professora de Mylene, acredita que a participação dos alunos vai aumentar. Com o decorrer dos dias, ela vai avaliar como foi a chegada dos estudantes beneficiados às aulas, mas adiantou que a ação é motivo de alegria para as crianças e de orgulho para ela: “A escola está demonstrando que pode fazer mais pelos seus alunos”.





A coordenadora de educação e atendimento psicossocial do SESC, Caroline Zagnoli, avaliou como positiva a atuação abrangente e acolhedora da instituição. “Estamos em um momento delicado para todos, por isso, buscamos estratégias diferentes para lidar com nossos diferentes perfis de alunos. Faz parte do nosso papel como instituição de ensino com o olhar sempre voltado para o social, em estar presente e buscar soluções para o estudante e também para a família”, afirmou.