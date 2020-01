Maioria das redações nota mil no Enem 2019 são de Minas e escritas por mulheres

Mulheres são maioria em nota máxima no Enem 2019 (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A. Press)



O Ministério da Educação (MEC) anunciou nesta sexta-feira que 53 participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 obtiveram nota máxima na prova de redação. Minas Gerais lidera o ranking com 13 estudantes nota mil. Dos treze mineiros que conquistaram a prova, apenas dois são homens e o restante das redações foram escritas por mulheres.





09:03 - 17/01/2020 Notas do Enem 2019 já estão disponíveis: veja como acessar entre 16 e 28 anos e eles são de 15 estados e do Distrito Federal. A maioria dos 53 autores das redações em todo país também é composta por mulheres (32). As idades dos participantes variame eles são de 15 estados e do Distrito Federal.





O tema da edição 2019 foi “Democratização do acesso ao cinema no Brasil”. O texto deveria ser do tipo dissertativo-argumentativo, com até 30 linhas, desenvolvido a partir da situação-problema proposta e de subsídios oferecidos pelos textos motivadores.





143.736 zeraram a avaliação por conter menos de sete linhas e/ou reproduzir integralmente trechos dos textos motivadores e de itens do Caderno de Questões. As notas individuais do exame foram disponibilizadas nesta sexta-feira no portal do Enem . A nota média das redações ficou em 592,9. De acordo com o MEC,por conter menos de sete linhas e/ou reproduzir integralmente trechos dos textos motivadores e de itens do Caderno de Questões.





As redações com nota máxima são de estados do Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. O Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte vem abaixo de Minas Gerais com empate no placar:

Minas Gerais: 13

Rio Grande do Norte: 6

Rio de Janeiro: 6

Goiás: 4

São Paulo: 4

Distrito Federal: 2

Pará: 2

Piauí: 2

Alagoas: 1

Bahia: 1

Ceará: 1

Maranhão: 1

Mato Grosso do Sul: 1

Paraíba: 1

Pernambuco: 1

Também foram anunciadas as médias gerais de desempenho nas quatro áreas de conhecimento exigidas na prova: