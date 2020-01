Usando a nota do Enem 2019 no Sisu, ProUni, Fies e Portugal

A nota do Exame Nacional do Ensino Médio 2019 (Enem) já está disponível para os 4 milhões de candidatos nessa sexta-feira (17/01) no site https://enem.inep.gov.br/participante/





Mas agora o que fazer e como utilizar essa nota obtida? O próximo passo é usar a nota do Enem em um dos programas de ensino superior disponíveis abaixo:

Sisu - Sistema de Seleção Unificada

O Sisu é um portal que permite ao participante do Enem a candidatar-se a vagas de mais de 100 universidades públicas de todo o Brasil. Para se ter uma ideia, há vagas disponíveis nessa modalidade em instituições como a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Universidade de São Paulo (USP). O peso desse programa é tão grande, que pode ser dito que é a principal portal de entrada nas instituições públicas no país.

Arthur de Melo irá utilizar sua nota no Enem na plataforma do Sisu em busca de uma vaga de medicina na universidade pública. (foto: Divulgação/Arquivo Pessoal)



Um dos alunos participantes do processo é o mineiro Artur de Melo Barbosa."Tirei 960 pontos em redação e espero que essa nota seja suficiente para conseguir minha vaga de medicina" explica ele. Artur se preparou para o Enem estudando online no Percurso Pré-Vestibular





21 a 24 de janeiro e o resultado sai no dia 28 de janeiro. Para se inscrever: O período de inscrição é dee o resultado sai no dia. Para se inscrever: https://sisu.mec.gov.br/ - Para saber como o Sisu funciona, o portal UAI oferece o curso gratuito https://sisusniper.com.br

ProUni

A nota do Enem pode ser utilizada, também, no Programa Universidade para Todos (ProUni), que oferece bolsas integrais e parciais em universidades privadas para estudantes de baixa renda (veja os requisitos no edital). É preciso ter tirado ao menos 450 pontos de média, sem zerar a redação. As inscrições vão de 28 a 31 de janeiro no link: http://prouniportal.mec.gov.br/

Fies

Outra opção é ser apto a receber o Financiamento Estudantil (Fies). O Fies é um empréstimo, e não uma bolsa de estudos. É preciso ter média de pelo menos 450 pontos e não ter zerado a redação. As inscrições ocorrem de 5 a 12 de fevereiro. Para se ter empréstimo sem juros é necessário ter renda mensal familiar de até três salários mínimos. Após a formatura, o participante inicia o pagamento da dívida. Inscrições: http://fies.mec.gov.br/

Universidades particulares e em Portugal

Diversas universidades particulares no Brasil como a Uni-BH, Newton Paiva e no exterior como a Universidade de Coimbra em Portugal, aceitam a pontuação do Enem como seleção de entrada. Para saber mais, entre em contato com a instituição desejada. Mais informação sobre estudar em Portugal: http://inep.gov.br/web/guest/enem/enem-portugal

Como o Sisu funciona