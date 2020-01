Notas do Enem 2019 já estão disponíveis: veja como acessar

Alunos participam das provas em BH: notas da redação e das provas abertas serão conhecidas hoje (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press - 10/11/19)



Já estão disponíveis, na manhã desta sexta-feira as notas das provas abertas e a pontuação na redação dos 5 milhões de estudantes que fizeram o Enem 2019. As notas estão disponíveis no endereço CPF e a senha cadastrada. Quem esqueceu o código pode recuperá-lo no próprio sistema.



O bom desempenho pode garantir vaga no ensino superior. Essa média é usada no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que permite acesso a universidades públicas, ingresso direto em universidades particulares e financiamentos como o ProUni e o Fies. Além disso, a nota do exame também é 'passaporte' para o ingresso em faculdades em Portugal. "Para o aluno que busca entrar no ensino superior, o Enem é o caminho mais interessante. Permite acesso ao ensino gratuito nas federais, às universidades particulares, aos programas de bolsas e ainda permite estudar fora do país", afirma Marcelo Batista, professor de Redação do Bernoulli, do QI Pré-Vestibular e diretor da Qualoo Escola Criativa. O Sisu fica aberto para submissão das notas entre 21 e 24 de janeiro.





A ansiedade é tanta pelo resultado, que muitos estudantes só querem falar sobre o Enem depois de saberem se obtiveram bom desempenho. As redações são corrigidas por mais de 5 mil avaliadores, que leem até 200 por dia (vistas por dois deles), com o compromisso de analisar mais de 150 textos a cada três dias. Se a discrepância das notas for superior a 100 pontos, no total, ou 80 pontos em uma das cinco competências em jogo, um terceiro professor fará a correção. A nota final da redação é a média aritmética das duas notas totais que mais se aproximam.





Já as questões de múltipla escolha são corrigidas com base na Teoria de Resposta ao Item (TRI). Para saber o resultado final, porém, não basta somar o número de questões acertadas. Em cada uma das quatro áreas de conhecimento a nota final é calculada a partir de uma escala. O desempenho médio dos candidatos encontra-se no meio dessa régua, os 500 pontos. Dessa forma, as questões são têm pesos distintos. Nesse sentido, as perguntas situadas abaixo de 500 têm um nível de dificuldade menor para a maioria dos estudantes; as acima de 500, maior.





Confiança

O estudante Vitor Hamdan, de 19 anos, está superconfiante. No cursinho, se preparou por um ano. A primeira escolha é a Universidade Federal de Minas Gerais, mas caso a nota de corte não seja suficiente, olhará outras universidades públicas no estado e no Brasil. “Estou com muita expectativa com relação à redação”, afirma.