Estudantes já podem entrar em contagem regressiva e aguardar os resultados do Enem 2019 (foto: Educa Mais Brasil)

A contagem regressiva para conferir os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 já pode ser iniciada. A consulta poderá ser feita a partir de 17 de janeiro. Para os "treineiros", as notas estarão disponíveis em março, assim como o espelho da redação.



A nota individual poderá ser acessada pela Página do Participante no portal do Inep e no aplicativo do Enem. Após, os participantes irão pleitear as vagas nas instituições de educação superior através dos seguintes programas de governo:



Sisu: pode fazer a inscrição no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) o estudante que participou do Enem de 2019 e obteve nota na redação diferente de zero.



ProUni: a bolsa de estudo do Programa Universidade para Todos (ProUni) é um benefício concedido na forma de desconto parcial ou integral sobre os valores cobrados pelas instituições de ensino privadas e refere-se à totalidade das semestralidades ou anuidades escolares.



Fies: o novo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) está dividido em duas modalidades, possibilitando juros zero a quem mais precisa e uma escala de financiamento que varia conforme a renda familiar do candidato.



Enem digital



Quem vai prestar o exame em 2020 terá uma novidade: o Enem Digital. A implantação será progressiva, com ampliação de datas e número de participantes até a consolidação em 2026, quando não haverá mais provas impressas. As primeiras aplicações digitais serão opcionais para 50 mil inscritos. Até lá, os participantes poderão escolher, no ato de inscrição, pela aplicação-piloto no modelo digital ou pela tradicional prova em papel.



*Matéria produzida com informações do MEC