Em noite de gala, personalidades recebem o 8º Prêmio Networking Empresarial

Depois de quase dois anos de pandemia, não é segredo para ninguém dizer que toda esta transformação afetou de modo significativo a vida de milhões de brasileiros. No entanto, o cenário poderia ser ainda pior, mas o trabalho de muitas personalidades permitiu que o país conseguisse atravessar este período difícil com um pouco mais de tranquilidade em meio ao caos.

Como forma de reconhecer quem permitiu que o Brasil mantivesse de pé os empregos, renda, produção científica e cultural, as personalidades que realizaram estas atividades receberam na noite desta quinta-feira o 8º Prêmio Networking. Foram agraciados diversos empresários, artistas e personalidades que se destacaram em suas áreas de atuação.

Segundo o organizador da premiação, o empresário e comunicador Gil Santos, a iniciativa traz um ânimo e renova as esperanças depois de um ano e oito meses de tantas incertezas: "O prêmio comemora a resiliência de empresários que, apesar das dificuldades, criaram novos formatos para seus negócios e não desistiram de produzir. A ideia do prêmio é premiar pessoas que inspiram e que contribuem com a produção econômica, social, artística e científica do Brasil".

Presidente da Craques Master Brasil, Gil lembra que no momento em que o mundo parou pela pandemia quem mais sofreu foi a classe empresarial. "Apesar de todas as adversidades, a maioria não deixou a engrenagem parar, mantendo seus negócios em funcionamento, assumindo a folha de pagamento, a produção, a matéria prima", acrescenta.

O PhD, neurocientista, psicanalista, biólogo e antropólogo Fabiano de Abreu recebeu dois prêmios por suas contribuições como cientista e jornalista.

Conheça alguns dos agraciados:

Esportes

Cafu Ex-jogador de futebol

Junior Pentacampeão Ex-jogador e secretário de esportes da cidade de Cajamar

Richard Annunziata Campeão Brasileiro de Kart

Televisão

Silvio Santos Apresentador e proprietário do SBT

Ratinho Apresentador do SBT

Mony Santos Apresentadora do programa Código do Glamour

Celebridades

Luiza Brunet Empresária e ativista pelos direitos das mulheres

Leão Lobo colunista social

Música

Targina Gondim

Wanessa Jackson

Gian & Giovanni

Cinema e artes cênicas

Robson Mello diretor da Tamanduá Produções

Regina Ribeiro atriz e bailarina

Sebah Vieira ator e diretor

Onu

Michele Barron Organização Internacional de Migração

Saúde

Francisco Balestrin médico e presidente do SindHosp

Marcelo Godofredo médico

Maurício Godofredo médico

Jornalistas

Fabiano de Abreu

Luiz Andreoli

Arquitetura

Ruy Ohtake

Literatura

Augusto Cury

Cys Aragão

Artes plásticas

Beatriz Carvalho

Poder público

Coronel Telhada Deputado estadual

Rodrigo Manga prefeito de Sorocaba (SP)

Antônio Carlos Mangini prefeito de Cabreúva

Robson Tuma secretário especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania

Aildo Rodrigues Ferreira secretário de Esportes do Estado de São Paulo

Geraldo Alckmin Ex-governador de São Paulo