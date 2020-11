Ayarla Souza tem carreira consolidada como cantora e digital influencer

Com duas músicas lançadas em novembro e quase 500 mil seguidores no Instagram, paraibana se destaca no mundo da música

Divulgação

A dançarina de bregafunk Ayarla Souza viu sua carreira de cantora despontar nos últimos meses a partir do sucesso que conquistou inicialmente no Instagram. Com produção constante de conteúdos, a paraibana se tornou conhecida nas redes e, consequentemente, conquistou novos espaços e oportunidades, entre elas a de gravar e lançar duas músicas, que juntas somam mais de 100 mil visualizações, além de se tornar digital influencer de sucesso.

"O Instagram é uma ferramenta maravilhosa de se trabalhar, quanto mais você posta seu conteúdo, mais visualizações você tem e maior é o retorno e o alcance do artista", explicou a jovem de apenas 21 anos que soma quase 500 mil seguidores na rede social. "Meu primeiro vídeo dançando foi postado em junho e a repercussão foi muito grande. Acabei recebendo convites importantes, inclusive para participar de clipes dançando de alguns cantores, entre eles o MC Troinha, de Recife", explicou.

Na ocasião, a jovem conheceu outros dançarinos e influenciadores digitais. "Foi nesse momento que eu comecei a focar cada vez mais no Instagram e a produzir mais conteúdo", pontuou Ayarla que, inclusive, se tornou influenciadora digital, criou um canal no YouTube e nos últimos meses iniciou sua carreira de cantora.

No início do mês a jovem lançou a canção "Kikando", com mais de 87 mil visualizações no YouTube em menos de um mês. A música de bregafunk foi gravada em parceria com a agência Utnick Production, de Miami.

Divulgação

Seu segundo hit "Tapa na Bunda", produzido em parceria com a produtora Los Pantchos, segue pelo mesmo caminho. "Nós fomos para São Paulo, gravamos a música e logo depois o clipe em um motel com uma equipe de cinco pessoas. O resultado foi ótimo", detalhou a paraibana. "A letra tem alguns trechos com duplo sentido, porque a gente queria algo bem sensual, ousado, mas sem palavrões", completou.

Ayarla destaca que as visualizações do clipe estão crescendo bastante. "É uma canção que fala sobre uma mulher livre, independente, que terminou um relacionamento e foi para o baile curtir, sem se importar com o que os outros vão pensar. A letra fala um pouco de mim também, porque não me importo com a opinião das pessoas e gosto de ser livre para fazer o que eu quiser", explicou.

Futuro

Seus planos para o futuro incluem muito trabalho e a concretização do sonho de se tornar conhecida dentro e fora do Brasil. "Gostaria de ter uma carreira internacional e levar minha música e minha dança para outros países, além do Brasil", concluiu a cantora.