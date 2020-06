Raoni Soares: Superação no Empreendedorismo

Raoni Soares/Divulgação

Quem conhece a Raoni Soares sabe da qualidade dos produtos oferecidos. Entretanto, a trajetória de sucesso da Raoni Soares não foi do dia para a noite, e se deve a uma pessoa: Raoni Soares.

A trajetória do empresário é longa, já sendo mais de 7 anos no ramo de vendas. O próprio Raoni admite que o início foi difícil, onde por vezes o dinheiro mais saia do que entrava. Após ingressar de vez no ramo das vendas, e passar a conviver com as companhias certas, Raoni teve uma "virada de mesa" em sua vida, a qual ele atribui a uma frase que lhe ajudou a abrir os olhos: "dinheiro não é o quanto você ganha, mas sim o quanto você gasta!"

Raoni Soares e Babu/Divulgação

Para Raoni ganhar R$ 100,00 e gastar apenas R$ 20,00 era preferível que ganhar 1 milhão, mas gastar 980 mil. Ao adequar sua mentalidade de acordo com este seu novo mantra, a caminhada de sucesso de Raoni deu-se início. Foi uma junção de lugar certo + hora certa + pessoas certas.

Pouco a pouco Raoni foi tendo contato com diversos artistas, os quais além de clientes também viraram amigos e o passaram a indicar, tratá-lo como uma pessoa de confiança.

E a lista de artistas e famosos que são clientes da Raoni Apple é extensa, contando com os músicos MC Caveirinha, Kevin O Chris, Meno Tody, MC Rick Nego do Borel, DJ Lindão e do DJ Gabriel do Borel, o qual a grande amizade de ambos já rendeu diversas parcerias em trabalhos.

Raoni Soares/Divulgação

Do jogador profissional de Free Fire Felipe Bandeira, da equipe do BBB Papito e Babu Santana, sendo que ainda há grandes parcerias sendo fechadas com eles!

Para Raoni o mais importante continua sendo a mesma coisa de sempre: a satisfação de seus clientes, sendo que através do @lojaraoni é possível notar exatamente esta satisfação!