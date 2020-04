Doutor Cássio Bruno amplia campo de atuação para profissionais da área da saúde em Harmonização facial

Dr. Cassio Bruno Martins dos Santos

O cirurgião dentista Dr. Cassio Bruno Martins dos Santos, referência nacional em HOF, ministra cursos outros profissionais do setor odontológico, médicos, farmacêuticos e biomédicos que desejam entrar nesse mercado em ascensão no Brasil.

Com mais de 334 mil cirurgiões dentistas em atividade no Brasil e pouco mais de 49,5 mil consultórios abertos, segundo dados do mês de março divulgados pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO), os profissionais do setor de odontologia estão encontrando novos caminhos para se manter nesse mercado bastante aquecido. Um deles é Harmonização Orofacial (HOF), procedimento que ganha cada vez mais adeptos em todos o país.

Essa mudança de perfil na atividade, inclusive, vai além da odontologia, seguindo para outros setores da saúde, como biomédicos, médicos e farmacêuticos.

"Esses profissionais estão se reinventando e encontrando novos oportunidades de atuação. A harmonização facial é um mercado que está crescendo muito no país e sendo cada vez mais procurado por pacientes que desejam procedimentos estéticos menos evasivos, mas com resultados rápidos e muito satisfatórios", destacou o cirurgião dentista Cassio Bruno Martins dos Santos, referência nacional em HOF, com atuação em mais de 12 estados brasileiros.

Cursos

O especialista ministra cursos para profissionais da área da saúde que querem ampliar seus serviços e buscam conhecimento e alta performance em seus procedimentos de harmonização facial. Em 2020, ele ampliará o alcance de suas capacitações. Sua meta é atingir o maior número possível de cidades brasileiras.

No Rio de Janeiro, a agenda do curso "The Unique 2020" já foi aberta com a realização com sucesso do primeiro ciclo de aulas nos últimos dias 13 e 14 de março. Na cidade já existe, inclusive, uma segunda lista de pré-inscritos. A nova capacitação acontecerá nos dias 3 e 4 de julho. Em Uberlândia, as aulas serão ministradas em maio, nos dias 8 e 9, salvo alterações impostas pelo cenário atual do Condiv 19, já que saúde está sempre em primeiro lugar.

"É incrível como tem excelentes profissionais na área. Meus alunos me surpreendem muito e saem do curso aptos para a prática", destacou Cassio Bruno, que comemora os bons resultados conquistados em 2019. Segundo ele, o número de procedimentos aumentou 30% em cidades como Rio, São Paulo e Goiânia em comparação com o ano anterior. Também foi registrado um crescimento de 20% em outras nove cidades onde o especialista atua.

Os cursos ministrados pelo especialista seguem essa mesma linha de crescimento, inclusive fora do Brasil. Ele já foi convidado para fazer suas capacitações em Nova York, Miami, Orlando, Los Angeles e Boston. "Seguimos, eu e minha equipe, nos organizando para continuar atendendo as essas demandas, porém novos convites sempre surgem. Recebi recentemente um convite para ministrar um curso em Dubai e Londres, que são excelentes oportunidades para difundir e ampliar meus conhecimentos, além de um enorme reconhecimento para os profissionais brasileiros da área", acrescentou.

Histórico

Cassio Bruno Martins dos Santos, 30 anos, é cirurgião dentista especialista em Harmonização Orofacial. Nascido no Rio de Janeiro, atualmente ele reside na Barra da Tijuca e é reconhecido internacionalmente como um dos maiores em sua área de atuação.