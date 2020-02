Personal dos famosos esclarece mitos e verdades sobre métodos milagrosos de emagrecimento

Rafa Moreira, personal trainer da Kelly Key, revela mitos e verdades sobre métodos de emagrecimento e aponta qual deles realmente funciona para conquistar o corpo dos sonhos

Rafa Moreira/Reprodução / MF Press Global

Não é raro encontrarmos na internet centenas de métodos ditos emagrecedores e infalíveis, que prometem derreter a gordura e deixar os clientes magros e sarados em pouco tempo, quase que por um milagre. No entanto, atestar a sua real eficácia e até mesmo os impactos na saúde causados pelos excessos e dietas restritivas que são propostas, são motivo de questionamento e preocupação.

Rafa Moreira, conhecido como personal trainer de famosos como a cantora Kelly Key, revelou em entrevista que nem tudo que reluz é ouro e que é preciso analisar as coisas mais a fundo antes de se deixar seduzir por promessas mirabolantes de emagrecimento fácil.

Nas redes sociais, Rafa Moreira esclarece dúvidas de seguidores e faz vídeos com respostas sobre diversos temas relacionados a musculação, treinos e emagrecimento. Em entrevista, o personal esclareceu alguns dos mitos e dúvidas mais frequentes sobre o assunto. Confira:

Por que existem tantos métodos milagrosos na internet, tantas promessas de emagrecimento fácil?

Eu acredito que isso seja um anseio incessante impulsionada pela mídia e pelas redes sociais, uma busca desenfreada por resultados rápidos e pelo corpo perfeito. Assim, surgem alguns aproveitadores, que visam com promessas falsas como cintas modeladoras, gel redutor, eletroestimulação e chás, que prometem ser a solução rápida e eficaz. Pelo menos 90% dos métodos que se apresentam por ai são falsos e se aproveitam da boa fé das pessoas e do desespero de alguns para alcançar o chamado corpo perfeito sem esforço, de maneira fácil.

Rafa e Kelly Key/Reprodução / MF Press Global

Os métodos de emagrecimento milagroso cumprem o que prometem?

A maioria não, porque não tem embasamento cientifico, se baseiam em crenças populares e mitos como que promover o suor localizado emagrece, ou eletroestimulação, cintas modeladoras, e tantas outras coisas que sabemos que não são eficazes. É preciso que haja esforço, que exista um estresse metabólico, que a fisiologia entre em ação. Sem isso não há como emagrecer. A maioria desses métodos prometem muita facilidade mas não levam a lugar nenhum a não ser gastar dinheiro a toa e frustração.

Existe saída fácil para ter o corpo dos sonhos?

Sempre tive o cuidado de passar a realidade. Qualquer um que diga que é possível ter o corpo dos sonhos de maneira fácil ou rápida está mentindo. Ou você vai fazer algo radical que vai prejudicar a tua saúde geral ou você simplesmente não vai ter resultado nenhum. Uma das coisas que eu fiz quando criei o meu método, o RMax, foi não fazer falsas promessas e sim promover um desenvolvimento paulatino. Não adianta dizer que vai fazer o meu método e na semana seguinte vai estar magra. Não existe método milagroso nem resultados da noite pro dia. Em geral, emagrecimento muito rápido está associado a déficit calórico extremo ou dietas super restritivas e tudo isto tem alto custo para a saúde.

Então o que realmente funciona?

As pessoas sabem o que funciona, mas preferem acreditar em magos que prometem fazer maravilhas. Não adianta fazer a dieta da moda e perder 10kg em um mês e recuperar tudo logo em seguida. O que realmente funciona é um treinamento baseado em ciência e uma alimentação equilibrada. É preciso ter ambos, treinos constantes e alimentação equilibrada. Com constância e tendo bom descanso, um tempo apropriado de sono e de exercícios, com o tempo você verá os resultados e os alcançará de forma sustentável. Quando a pessoa começa a ter muito mais do que a barriga sarada e o bumbum empinado, mas qualidade de vida, essa pessoa se torna muito mais propensa a adotar uma rotina mais saudável e que pode ser mantida ao longo da sua vida.