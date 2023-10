430

A ideia é que o sistema chame "Operador Nacional do Sistema de Distribuição de Combustíveis" Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press O governo federal planeja criar um órgão para fiscalizar o preço dos combustíveis nos postos. O anúncio foi feito pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, na manhã desta segunda-feira (30/10), ao lado do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates. De acordo com o ministro, a ideia é criar o "Operador Nacional do Sistema de Distribuição de Combustíveis", para ser complementar à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).









"Ele vai ter uma visão global, como tem ONS de direito privado com a participação do governo ou seja com gestão compartilhada", detalhou.





De acordo com Silveira, o projeto está sendo finalizado para ser encaminhado ao Congresso Nacional. Na ocasião, Silveira também ressaltou que já é previsto no Código Penal brasileiro uma punição para os postos que combinam preço.

Na ocasião, o presidente Jean Paul Prates foi questionado a razão pela qual, às vezes, o valor do combustível é reduzido, mas não chega para o consumidor. "Não posso ter essa autoridade de acusar esse ou aquele, mas o processo é um processo de uma cadeia produtiva e comercial dos combustíveis. Não tem só a Petrobras, há muito tempo que a gente deixou de ser o monopólio operacional total do Brasil", disse.