430

Diesel vendido pelas refinarias da estatal estava R$ 0,85 por litro abaixo da paridade de importação calculada pela Abicom Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press Após oito semanas seguidas de alta, o preço do diesel nos postos brasileiros parou de subir, segundo a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis). Na próxima semana, os impostos federais sobre o produto serão ampliados novamente.



De acordo com a ANP o diesel S-10 foi vendido nesta semana a R$ 6,22 por litro, o mesmo valor verificado na semana anterior. Desde o início do ciclo de alta, logo após o reajuste nas refinarias da Petrobras, o aumento acumulado soma R$ 1,14 por litro.





Na semana que vem, o governo promove a segunda etapa da retomada gradual de impostos federais sobre o produto, com mais R$ 0,02 por litro. Nas bombas, o mercado estima repasse de R$ 0,01 por litro, já que parte do preço final é composta por outros impostos.A sequência de altas nas últimas semanas reflete, além dos reajustes da Petrobras, a retomada dos impostos federais e a elevação do custo de importação do produto, que tende a se agravar com restrições às exportações russas.O Brasil importa cerca de um quarto de seu consumo de diesel. Esse volume é suprido principalmente por diesel russo, que é mais barato do que o produto americano e representou 70% das importações em agosto. Sem essa alternativa, o mercado terá que buscar fontes mais caras.Nesta quinta-feira (29/9), o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, disse que a empresa ainda tem condições de absorver a escalada das cotações internacionais do petróleo, sem repasses aos preços internos, mas o mercado começa a esperar novos reajustes.Na abertura do mercado desta sexta (29/9), o diesel vendido pelas refinarias da estatal estava R$ 0,85 por litro abaixo da paridade de importação calculada pela Abicom (Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis).Apesar disso, Prates disse que os modelos internos da estatal indicam que "é possível manter preços dos combustíveis no mesmo patamar sem riscos para a rentabilidade".Segundo a ANP, o preço da gasolina nos postos brasileiros recuou novamente, chegando a R$ 5,80 por litro, R$ 0,02 a menos que na semana anterior. Com pequenos recuos semanais, a gasolina brasileira está R$ 0,08 por litro mais barata do que na semana posterior ao reajuste da Petrobras.Ainda assim, está R$ 0,29 por litro mais cara do que antes do reajuste. O preço do etanol hidratado ficou estável, em R$ 3,64 por litro.