430

Presidente da Fecomércio MG, Nadim Donato destacou a importância do evento para o setor em Minas Gerais Jair Amaral/EM/D.A Press romovido e organizado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais (Fecomércio MG), chega a Belo Horizonte o evento Inova Varejo, que vai apresentar novidades, integrar e inspirar o setor do comércio em Minas Gerais. romovido e organizado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais (Fecomércio MG), chega a Belo Horizonte o evento Inova Varejo, que vai apresentar novidades, integrar e inspirar o setor do comércio em Minas Gerais.





Tendo como público-alvo o empresariado mineiro, o evento ocorre na próxima quinta-feira (5/10), data em que se comemora o Dia Nacional das Micro e Pequenas Empresas. O Inova Varejo BH será no Minascentro, na Região Centro-Sul da capital mineira.









"A Federação do Comércio está chamando mais de 1,5 mil empresários para discutir assuntos de interesse, como reforma tributária, aprendizado, um bate-papo com pessoas que entendem do assunto do comércio. Além disso, [estarão presentes] pessoas que motivam e explicam a nova dinâmica do comércio", destaca.





O evento vai acontecer durante toda a quinta-feira e terá início às 9h. Na primeira parte, serão realizadas mesas-redondas e palestras com personalidades de renome relacionadas ao varejo e ao consumo.





A rodada de palestras e debates terá abertura com o Painel Tributário, que contará com os economistas Fábio Bentes e Gilberto Alvarenga, da Confederação Nacional do Comércio (CNC).





Leia também: BC projeta crescimento do PIB de 1,8% em 2024 e eleva chance de inflação estourar a meta Para o debate, além do presidente da Fecomércio MG, estarão presentes o senador Carlos Vianna (Podemos-MG) e o deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG). Na parte da tarde, a programação traz palestras e painéis, com destaque para as áreas do consumo digital, turismo e inovação.

A partir das 19h, terá início a solenidade de premiação do varejo, comandada pelo presidente da Fecomércio MG, Nadim Donato. Os empresários de destaque no comércio em Minas Gerais vão receber o Prêmio Mercúrio e a Medalha Ordem do Mérito Comercial.





"Faremos uma premiação para vários empresários do estado de Minas Gerais, coisa que a Federação em todos essas anos nunca fez. Será uma mudança de conceito, de valorização dessas histórias de sucesso de vários empresários de Minas", pontuou.

Sobre a Fecomércio MG

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais atua no setor terciário da economia no estado e atende mais de 740 mil empresas mineiras.





A instituição atua em conjunto com a Confederação Nacional do Comércio (CNC), Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais para defender os interesses do setor e conquistar melhores condições para a área de Bens, Serviços e Turismo.

*Estagiário sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa