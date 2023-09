Ao longo do processo administrativo, a TIM não aceitou a multa proposta pelo Procon-MG

Durante a investigação, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) fez um levantamento das queixas dos consumidores, que se queixaram de que o serviço era cobrado na fatura do cartão sem que fossem avisados previamente.

Na avaliação do órgão, “a conduta da operadora configura prática abusiva”, ferindo os princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor.