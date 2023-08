430

Procon-MG constatou milhares de casos similares, atestando que a prática é recorrente Nelson Almeida/AFP O Procon-MG, por meio do portal do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), divulgou nesta quinta-feira (10/8) que multou a Americanas S/A em R$ 9,4 milhões por cancelar a compra de um consumidor no site da empresa. A ocasião revelou milhares de casos similares da empresa.





A Americanas se defendeu justificando o cancelamento por falta de estoque e como erro, segundo a loja, cometido por um parceiro da plataforma no preço do produto.





De acordo com o Procon-MG, a regra do Código de Defesa do Consumidor é da responsabilidade solidária, ou seja, tanto a plataforma de venda quanto os seus parceiros são responsáveis pelas transações. A hipótese de erro no preço também foi descartada, uma vez que o motivo do cancelamento foi indisponibilidade no estoque.





Em Decisão Administrativa, durante as investigações, o Procon-MG constatou milhares de casos similares relacionados à empresa, atestando que a prática infrativa é recorrente e configura dano à coletividade de consumidores. No decorrer do processo, foi proposto um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), o qual foi recusado pela empresa. A Americanas ainda pode recorrer da decisão.



O Estado de Minas entrou em contato com a Americanas e espera um posicionamento da empresa sobre o caso.

*Estagiário sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa