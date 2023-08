430

Expectativa é que o encontro reúna centenas de produtores de leite, sindicatos, associações, cooperativas e demais entidades da pecuária leiteira e agentes políticos de todo o país Pixabay / Reprodução Produtores de leite de todo o país vão se encontrar com deputados da Frente Parlamentar em Apoio ao Produtor de Leite (FPPL), na próxima quarta-feira (16/8), no auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados em Brasília. Com o tema "Importação do leite e o prejuízo social para o Brasil: desestruturação da cadeia láctea, êxodo rural e desemprego ", o encontro tem o objetivo de debater a situação do aumento das importações, a queda do consumo e o aumento dos insumos. Além disso, os participantes irão buscar possíveis soluções para a atual crise que tem afetado milhares de pecuaristas.





A expectativa é que o encontro reúna centenas de produtores de leite, sindicatos, associações, cooperativas e demais entidades da pecuária leiteira e agentes políticos de todo o país. A deputada federal e presidente da FPPL, Ana Paula Leão (PP-MG), salienta que a união e cooperação de todos os envolvidos na cadeia leiteira é fundamental para que haja uma saída da atual crise.

Ana Paula afirma que o Brasil é o quinto maior produtor de leite do mundo, com mais de um 1,1 milhão de produtores. E, mesmo com a atual crise vivida, mais de 4 milhões de pessoas são empregadas pela indústria, direta e indiretamente.

O encontro também vai contar com painéis técnicos de entidades do setor. Os interessados em participar do evento, devem inscrever-se pelo link do Sympla ( https://bit.ly/encontroprodutoresdeleite ). A entrada é gratuita e as vagas são limitadas devido à ocupação máxima do auditório.

Crise

Conforme a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg), nos últimos anos o país tem reduzido o volume de leite produzido internamente. Com isso, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a captação formal do insumo em 2022 caiu em 4,8%, quando comparada ao ano anterior. Em Minas, maior estado produtor de leite no país, a queda da captação foi ainda maior.

Para a Faemg, o cenário implica menor oferta da matéria-prima no mercado, o que implica na busca por insumos externos, a fim de suprir o déficit no varejo e nas indústrias. Ainda segundo a federação, o aumento da importação aconteceu, principalmente, devido ao aumento da diferença do preço pago no produto nacional em relação aos demais países do Mercosul, principalmente Argentina e Uruguai - considerados os principais países exportadores de lácteos para o Brasil.

“Em função da Tarifa Externa Comum de 28% sobre os lácteos provenientes de outras origens, estes tornam-se pouco competitivos à matéria-prima nacional”, afirma a entidade.