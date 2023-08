430

Aplicativo e site do Itaú ficam sem funcionar nesta segunda (7/8) (Itaú/Divulgação)

Usuários do Itaú relataram instabilidade no site e no aplicativo do banco, nesta segunda-feira (7/8). Internautas começaram a fazer reclamações nas redes sociais durante a manhã. De acordo com eles, os serviços do aplicativo estão sem funcionar.

O site Downdetector, plataforma on-line que fornece aos usuários informações em tempo real sobre o status de vários sites e serviços, registrou até o momento mais de 4 mil queixas. O registro acontece em pleno quinto dia útil do mês, quando a maioria das pessoas recebe o pagamento.

Apesar da frustação, os internautas não perderam a piada e encheram as redes sociais de memes. Os usuários usaram, inclusive, a foto da criança que ficou famosa nas redes por falar palavras difíceis. Ela já foi garota-propaganda do banco. Confira:



Quinto dia útil e o app do Itaú simplesmente NÃO FUNCIONA pic.twitter.com/iOA24ra2JO %u2014 thab (@thab__b) August 7, 2023

Finalmente chegou o quinto dia útil / o app do Itaú tá fora do ar desde ontem pic.twitter.com/bfU3ez6uiX %u2014 saymonista perigosa (@hiagocentrismo) August 7, 2023

Eu indo na agência do Itaú pagar minhas contas pq elas vencem hoje e o app deu pau pic.twitter.com/V9wwGBt9Yj %u2014 Feeeh %uD83C%uDF0A (@_fehpinheiro) August 7, 2023

Não tem nenhum estagiário pra ligar a tomada dos servidores do Itaú não? pic.twitter.com/hBWQTkgEhK %u2014 Pre (@valcavallarx) August 7, 2023

como vou pagar minha fatura se o aplicativo não funciona??? puta merda Itaú pic.twitter.com/jQQJflL9DJ %u2014 luna (@luhaegeum) August 7, 2023

tudo do Itaú fora do ar desde hoje cedo pic.twitter.com/Unej6xfjwk %u2014 giovanna (@giparisan) August 7, 2023

Por meio de nota, o Itaú informa que "está com instabilidade de origem interna em seus sistemas nesta segunda-feira (7)". "O banco ressalta que não houve ataque externo de qualquer natureza e que os dados dos clientes estão seguros. O Itaú pede desculpas aos clientes e parceiros pelo inconveniente e informa que os sistemas estão sendo restabelecidos gradualmente."