Segundo o levantamento, Belo Horizonte é a cidade de Minas com maior contribuição de impostos: R$ 2,8 bilhões. Na sequência vem Uberlândia e Juiz de Fora.

Veja as cidades mineiras com maior contribuição de impostos

1º - Belo Horizonte: R$ 2,8 bilhões;

2º - Uberlândia: R$ 397 milhões;

3º - Juiz de Fora: R$ 364 mi;

4º - Contagem: R$ 347 mi;

5º - Betim: R$ 184 mi;

6º - Uberaba: R$ 175 mi;

Bruno Dore, economista, PhD em Finanças e Coordenador do curso de Administração da Faculdade Estácio De Sá, explica que o ranking de arrecadação dos impostos está diretamente relacionado à cadeia produtiva dos municípios.

“Betim e Contagem têm uma característica muito industrial. O principal imposto que incide sobre os produtos industrializados é o IPI [Imposto sobre Produtos Industrializados]. Esse imposto vai para a União, não para o Estado. Em Betim, por exemplo, tem a fábrica da Fiat. Mas, esse imposto é federal, vai para o governo federal. Cidades como Juiz de Fora e Uberlândia, a principal fonte de serviço é o ICMS [Imposto sobre Circulação, Mercadoria e Serviços] e esse imposto vai direto para o Estado de Minas Gerais. Mesmo Juiz de Fora tendo uma economia menor que Contagem, a cidade arrecada mais imposto para o Estado, por causa dessa distinção dos impostos”, explicou o economista.

Dore também explica que os impostos pagos pela população retornam na forma de serviços públicos.

“O imposto é dividido em União, Estado e Municípios. Por exemplo, o sistema de saúde é gerenciado pela União, mas aplicado pelos municípios. A União recolhe esse imposto e repassa para os municípios. Funcionamento dos órgãos públicos, Judiciário, Forças Armadas, todos esses serviços públicos oferecidos para a população vêm da contribuição dos impostos”, afirmou.

No entanto, para Dore, o grande problema na questão da arrecadação de tributos é que a população não usufrui, muitas vezes, de serviços públicos de qualidade.

“A carga tributária é muito alta, mas a população não tem a visão do serviço público de qualidade. Tem países que arrecadam mais que o Brasil, mas o governo usa muito bem o recurso público. A questão do Brasil é que se cobra muito imposto e o serviço é de baixa qualidade. Essa percepção é muito ruim para o brasileiro. É uma questão de gestão e eficiência no uso desses recursos, que se peca no Brasil.