Caixa Econômica Federal inicia hoje (13) a liberação do saque de até R$ 500 em contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Cerca de 132 milhões de trabalhadores receberão a partir desta quinta-feira (27/7) parte dos lucros do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Terão direito ao benefício as pessoas que tinham saldo na conta em 31 de dezembro do ano passado. Cada trabalhador receberá 2,46% do saldo.

Para saber quanto você irá receber, basta multiplicar o saldo por 0,0246. Segundo cálculos do governo, para cada R$ 100 de saldo, o trabalhador receberá R$ 2,46.

Pela proporção, isso significa que, para cada R$ 50 de saldo, o trabalhador receberia R$ 1,23 e que, para cada R$ 1000, o beneficiário terá direito a R$ 24,60.

Quem vai receber

Terão direito ao benefício trabalhadores que possuam conta de FGTS com saldo em 31 de dezembro do ano passado. A referência ao último ano se dá porque a distribuição das quantias em dinheiro aos beneficiários do FGTS é referente aos lucros do fundo em 2022. Os depósitos, que começaram nesta quinta, vão até segunda-feira (31/7). De acordo com o Ministério do Trabalho, o número de contas vinculadas ao FGTS hoje é de 217,6 milhões. Um trabalhador pode ter mais de uma conta vinculada.





Saques

Apesar de a Caixa distribuir os lucros do FGTS aos trabalhadores cadastrados no fundo, esse benefício só poderá ser sacado em situações específicas, que vão desde demissão sem justa causa, saque-aniversário, até estágio terminal em decorrência de doença grave.

As condições para saque do FGTS podem ser consultadas no site da Caixa Econômica .

Consultar o saldo da conta do FGTS



A consulta do saldo da conta é feita por meio do site da Caixa ou pelo aplicativo do FGTS no celular. O app está disponível nas versões Android e IOS.