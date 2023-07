SIGA NO

De acordo com a Anac, a Virgin Atlantic deverá ter voos diretos entre São Paulo e Londres Oli SCARFF/AFP

A companhia aérea britânica Virgin Atlantic foi autorizada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) a operar voos para o Brasil. A empresa deverá ter voos diretos entre São Paulo e Londres, segundo publicação na sexta-feira (21) no Diário Oficial da União.





De acordo com a agência, essa será mais uma companhia low cost (de baixo custo) a operar no Brasil, ampliando a concorrência entre as empresas aéreas. A expectativa é de que a Virgin comece efetivamente a operar em maio de 2024, em voos diários.



"Nova cidade, novo país, novo continente. Estamos muito animados para voar para São Paulo, Brasil. Lar do samba, caipirinhas, praias, belezas naturais e uma rica história arquitetônica. Os primeiros voos decolam em 13 de maio de 2024 e começam a ser vendidos em agosto. Viva!", escreveu a companhia aérea em sua conta no Twitter, em junho.



Segundo a Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo, o voo terá duração de cerca de 12 horas, e as vendas já começam em agosto deste ano, com passagens a partir de £ 655 (cerca de R$ 4.000).

Decisão comemorada

A decisão foi comemorada pelo diretor comercial do Aeroporto de Guarulhos, João Pita. "Esse é um marco para a Virgin, a única porta de entrada na América do Sul. E também é um marco para o aeroporto de Guarulhos, sendo a primeira nova companhia de longo curso a fazer serviços diários após a pandemia", afirmou.



A empresa britânica já tem uma codeshare (acordo entre duas ou mais companhias aéreas de compartilharem o mesmo voo, os mesmos padrões de serviço e os mesmos canais de venda) com a Latam, que oferece conexões para 12 aeroportos domésticos distribuídos pelo país - entre eles Rio de Janeiro, Salvador e Florianópolis.



Também de acordo com a Anac, outra companhia internacional de baixo custo, a Arajet, da República Dominicana, foi autorizada a voar no Brasil na última semana. A empresa irá operar três voos semanais de Santo Domingo para o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.



Anac avalia mais três pedidos de outras companhias

A Anac diz, ainda, que está avaliando outros três pedidos de autorização de companhias que desejam operar no país: duas para transporte de passageiros e uma para transporte de carga. Atualmente, há 33 companhias aéreas estrangeiras autorizadas a operar voos comerciais programados no Brasil.