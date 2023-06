430

Niinisto afirmou que o acordo pode abrir caminho para uma cooperação mais ampla com o governo brasileiro. EVARISTO SA/AFP

Nesta quinta-feira (1/6), o presidente Lula revelou um acordo no setor aeronáutico firmado entre o Brasil e a Finlândia, mas não entrou em detalhes sobre a natureza dessa colaboração. Ele mencionou que o Acordo sobre Serviços Aéreos assinado reforça a intenção de estreitar laços entre os dois países. Lula destacou que, em 2022, o intercâmbio comercial entre as nações atingiu US$ 1,8 bilhão, mas ressaltou que é possível ir além.





Após encontro com o presidente finlandês, Sauli Niinisto, Lula expressou otimismo em relação ao futuro da parceria. Por sua vez, Niinisto afirmou que o acordo aeronáutico pode abrir caminho para uma cooperação mais ampla com o governo brasileiro e ressaltou que há espaço significativo para melhorar a balança comercial entre os dois países. Ele também mencionou outras áreas de cooperação econômica, como a comunicação.





Sauli Niinisto anunciou ainda a chegada de mais empresas finlandesas no Brasil e enfatizou que o encontro com Lula reforçou a "amizade calorosa" entre ambos. O presidente da Finlândia se mostrou impressionado com a postura do Brasil no combate às mudanças climáticas, conforme relatado por Lula, e elogiou a retomada da discussão geopolítica por parte do país sul-americano.