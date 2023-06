430

O Brasil registrou um aumento de 57,6% nas exportações de açúcares e melaços em maio de 2023, em comparação com o mesmo período de 2022. Foram exportadas 2,471 milhões de toneladas, um volume significativamente maior que os 1,568 milhão de toneladas embarcadas no ano anterior e também superior às 971,59 mil toneladas de abril de 2023.





A receita dessas exportações alcançou US$ 1,162 bilhão, um aumento de 91,77% em relação a maio de 2022, quando o faturamento foi de US$ 606,38 milhões. Os números também superam o valor registrado em abril de 2023, que foi de US$ 460,16 milhões.





Os dados foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex), vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), e levam em consideração 22 dias úteis.



De janeiro a maio de 2023, o país exportou 8,542 milhões de toneladas de açúcar, gerando uma receita de US$ 3,87 bilhões. Isso representa um crescimento de 15,12% no volume, em comparação com as 7,42 milhões de toneladas exportadas no mesmo período de 2022, e um aumento de 32,53% na receita em relação aos US$ 2,92 bilhões do ano anterior.





A Organização Internacional do Açúcar (OIA) já havia previsto uma expansão nas exportações de açúcar do Brasil em maio, antecipando vendas da safra 2023/24, que teve início em abril. A entidade informou que 47% das exportações brasileiras da safra 2022/23 ainda estão pendentes e devem ser realizadas entre maio e setembro.





A OIA afirmou em um relatório divulgado há duas semanas que, a partir de maio, as matérias-primas brasileiras cobrirão a maior parte da demanda global por importações. O relatório trazia estimativas para o ano-safra global 2022/23 de açúcar, que vai de outubro de 2022 a setembro de 2023.