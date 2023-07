430

Evento organizado pelo Setcemg na Região Nordeste de BH apresenta detalhes da concessão da BR-381 Edesio Ferreira/EM/D.A.Press A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou, nesta sexta-feira (7/7), o edital de concessão da BR-381 entre Belo Horizonte e Governador Valadares.

Em evento organizado pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística de Minas Gerais (Setcemg) na Região Nordeste de BH, o diretor da ANTT, Guilherme Theo Sampaio, apresentou detalhes sobre o projeto e o investimento previsto nas obras da rodovia.









O investimento nos dois anos iniciais está previsto em cerca de R$ 1,1 bilhão. De acordo com a ANTT, a finalização das intervenções na BR-381 entre BH e Governador Valadares deve acontecer em 2032.





"Nós temos uma previsão de investimentos entre o segundo e oitavo ano. A concessionária assume em 2024 e o primeiro ano é aquela fase de trabalhos iniciais, de mapear a concessão, melhorar a segurança e a fluidez, sobretudo com sinalização vertical e horizontal. A partir do segundo ano começam as grandes obras para finalizar o período inicial até o oitavo ano. Então, vamos dizer que até 2032 teremos as duplicações e as principais obras realizadas", explicou Guilherme Theo Sampaio.





A concessionária poderá operar cinco praças de pedágio no trecho em questão. As tarifas serão diferenciadas para pistas simples e as duplicadas. Os pontos ficarão em Caeté, João Monlevade, Jaraguaçu, Belo Oriente e Governador Valadares.





As obras incluem 134 quilômetros de duplicação, 11,68 quilômetros de vias marginais, 43,4 quilômetros de faixas adicionais e 36 travessias de pedestres.