O leilão propõe melhorias na segurança da BR-381, como 36 novas travessias para pedestres, duplicação em 134 km da pista, 138km de faixas adicionais e 11km de vias marginais Jair Amaral/EM/D.A Press O edital de concessão do trecho da BR-381 entre Belo Horizonte e Governador Valadares foi aprovado nesta quinta-feira (6/7) pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), com previsão de realização do leilão em 24 de novembro. O edital será publicado na sexta-feira (7/7) no Diário Oficial da União (DOU). O edital de concessão do trecho da BR-381 entre Belo Horizonte e Governador Valadares foi aprovado nesta quinta-feira (6/7) pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), com previsão de realização do leilão em 24 de novembro. O edital será publicado na sexta-feira (7/7) no Diário Oficial da União (DOU).





O trecho da rodovia a ser privatizado tem cerca de 300 quilômetros e se estende entre o entroncamento com a BR-262, em Belo Horizonte, até o km 304, no encontro com a BR-116/451, perto de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.



O edital estabelece 30 anos de concessão, com previsão de recuperação e requalificação do pavimento, além de melhoria da sinalização vertical e horizontal já nos dois primeiros anos. Os investimentos devem ultrapassar os R$ 10 bilhões.





Pedágio





São previstas cinco praças de coleta de pedágios no projeto. Os valores das tarifas ainda serão divulgados e devem variar de acordo com as condições da pista, como o número de faixas. Haverá desconto de 5% para usuários que tiverem TAG. Além disso, o Desconto de Usuário Frequente (DUF) prevê redução progressiva na tarifa pela passagem na praça ao longo de um mês.





Formato do leilão

O leilão será feito, exclusivamente, na modalidade menor tarifa dos pedágios, sem limite de deságio, mas com aportes de recursos vinculados em caso de deságio acima de 18%. O depósito precisa ser feito pela concessionária para dar segurança para a sustentabilidade econômico-financeira do projeto, ao longo dos 30 anos de concessão.





Segurança



Dentro do trecho em leilão, se encontra a parte conhecida como a ‘Rodovia da Morte’, que liga BH a João Monlevade, no Vale do Aço, com alto índice de mortalidade em acidentes em comparação a outras divisões da BR. Um acidente, em especial, foi um dos que motivaram o apelido. Entre João Monlevade e Belo Horizonte, em fevereiro de 1996, um ônibus caiu da ponte sobre o Rio Engenho Velho, em Nova União, deixando 31 mortos e 16 feridos.



O leilão propõe melhorias na segurança da BR-381, como 36 novas travessias para pedestres, duplicação em 134 km da pista, 138km de faixas adicionais e 11km de vias marginais.



Para Marcelo Fonseca, superintendente de Concessão da Infraestrutura da ANTT, os maiores impactos dessas mudanças vêm com travessias, viadutos e outras separações de circulação. "As principais melhorias respondem pelas intervenções nas travessias urbanas, em termos de segurança. Você retira o tráfego de longo curso com o contato do tráfego local, por meio de dispositivos de desnível, como os viadutos”, explica.





Em 2017, um estudo do departamento de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) levantou as causas de acidentes em trechos da via, antes de obras de duplicação da pista serem realizadas.



“Entre as diversas causas dos acidentes, a geometria do traçado da rodovia é bastante relevante, tendo em vista a existência de muitas curvas acentuadas e o uso ao qual se destina a via. Em um dos trechos, a BR-381 caracteriza-se pelo fluxo intenso de veículos, notadamente caminhões, uma vez que funciona como importante sistema de ligação entre diversas fábricas e usinas e centros consumidores, além de portos de exportação de mercadorias", diz o estudo.



Outro grande problema da rodovia, além, e em conjunto com o fluxo intenso, é o terreno em declínio por longos trechos.



O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit), órgão responsável por gerenciar a rodovia federal, avaliou, em reportagem publicada pelo estado de Minas em 2022, que o reaproveitamento de uma estrada usada por transporte em animais de carga é o motivo de tantas curvas e morros na estrada.



“A BR-381 foi construída para ligar a Região Central e a Região Leste do estado, com o intuito de facilitar o deslocamento e fomentar o crescimento industrial e econômico de Minas Gerais. O projeto original seguiu a rota utilizada por 'burros de carga' que realizavam o transporte entre Belo Horizonte e João Monlevade, passando, portanto, por vales e contornando montanhas", indicou o Dnit.



Contrato do leilão prevê área de escape e câmeras



No contrato do leilão de novembro, um dos trechos com maior declive, e consequentemente com alto índice de ocorrências de acidentes, o Km 373,9, terá área de escape com dispositivos que permitam a desaceleração emergencial de veículos com grande carga, evitando fatalidades na pista.





"Sabemos que em trechos com declividades muito longas os caminhoneiros por muitas vezes perdem os freios nessas descidas e podem gerar acidentes muito graves, então, as vias de escapes têm sido previstas no nosso contrato com essa função - de evitar um acidente que poderia trazer dezenas de vítimas para a rodovia", destaca Marcelo Fonseca, da ANTT.



Outras mudanças previstas no contrato incluem a instalação de câmeras (CFTV) ao longo de toda a rodovia, tecnologia para detecção automática de incidentes e acionamento de resgate, assegurar cobertura wi-fi e aplicativo para chamadas de emergência, sistema de monitoração das condições meteorológicas e iluminação em LED.



A BR-381 está contemplada com R$ 227 milhões, com R$ 170 milhões desse valor para projetos estruturantes.



O anúncio do investimento foi feito em 13 de junho pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, durante encontro com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.





Nesta sexta-feira, Silveira fez uma postagem no Twitter comemorando o anúncio da publicação do edital. "Momento histórico para Minas Gerais. Foi dado mais um passo para o início das obras na BR-381! O tão esperado leilão para a duplicação da rodovia já tem data marcada: 24/11. A ANTT aprovou hoje a concessão do trecho que liga Belo Horizonte a Governador Valadares."