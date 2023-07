Relatório aponta um saldo positivo de US$ 45,5 bilhões no primeiro semestre Antônio Cruz/Agência Brasil

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços divulgou nesta segunda-feira (3) que a Balança Comercial teve um superávit de US$ 10,59 bilhões no mês de junho, uma vez que as exportações totalizaram US$ 30,1 bilhões, enquanto as importações somaram US$ 19,5 bilhões. Este superávit é o resultado de exportações que ultrapassam as importações.





O relatório semestral do Ministério mostra que o acumulado dos primeiros seis meses de 2023 resultou em um saldo positivo de US$ 45,5 bilhões para a Balança Comercial, em comparação ao superávit de US$ 34,3 bilhões no mesmo período do ano anterior, 2022. A média diária apontou um crescimento de 32,9%.





Os dados também apontam que os principais parceiros comerciais, no último mês, foram a Argentina, com um superávit de US$ 1,04 bilhões, os Estados Unidos, com um superávit de US$ 0,20 bilhões, China, Hong Kong e Macau, com superávit de US$ 4,86 bilhões, e a União Europeia, com superávit de US$ 0,45 bilhões.