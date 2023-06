Com objetivo de mostrar a produção e as potencialidade do Norte de Minas, começa nesta sexta-feira (30/6) e prossegue ate domingo (9/7), a Exposição Agropecuária de Montes Claros (Expomontes), considerada um dos maiores eventos agrícolas do estado. Os organizadores também pretendem aproveitar a ocasião para chamar a atenção das autoridades para a implementação de medidas para garantir a convivência com a seca, que, mais uma vez, castiga a região.

De acordo com números divulgados pela Sociedade Rural de Montes Claros, promotora do evento com apoio de parceiros, a Expomontes tem a expectativa de movimentar cerca de R$ 500 milhões em negócios e gerar 4 mil empregos temporários, com uma série de atrações. Uma delas será o resgate da “cavalhada de Montes Claros”, antiga manifestação folclórica do município, realizada pela última vez há 66 anos, em 1957, durante os festejos do centenário da cidade e a inauguração do Parque de Exposições.





A cavalhada está programada para segunda-feira (3/7), aniversário da cidade. No mesmo dia, o parque de exposições terá portões abertos, com a entrada gratuita, com a expectativa de receber milhares de visitantes. Uma das atrações será o cantor Tierry, da música “Cabeça Branca/dono da lancha”.

O presidente da Sociedade Rural de Montes Claros, José Henrique de Carvalho Veloso, afirma que, ao mesmo tempo que apresenta as potencialidades regionais, a entidade aproveita a visita de autoridades governamentais ao evento para a busca de soluções para o problema da escassez hídrica do Norte de Minas.

Conforme mostrou o Estado de Minas, desde 10 de maio, devido à estiagem, o Governo de Minas publicou decreto reconhecendo a situação de emergência em 130 municípios mineiros, dos quais 91 localizados no Norte de Minas, onde milhares de moradores de comunidades rurais já sofrem com a falta d'água para o abastecimento humano.

Carvalho Veloso afirma que o Governo do Estado, por meio de uma Deliberaçao Normativa do Conselho Estadual de Recursos Hìdricos (CERH MH 76/2022), restringiu o uso de água e proibiu novas outorgas em determinadas áreas do Norte de Minas. “Temos algumas microbacias, onde está proibida a outorga de novos poços tubulares. A gente enxerga isso como um desastre para a região. Como se determina que uma região não vai mais poder implementar qualquer novo empreendimento porque não tem água?”, comenta o líder ruralista.

Ele afirma que a restrição está em um estudo, denominado Projeto de Água do Norte de Minas (PA/NM), realizado entre 2009 e 2016. “O estudo está sendo usado agora para fazer restrições. Nós acreditamos que, ao contrário, o que precisa ser feito, na verdade, é usar esse estudo para suprir a região de água”, assegura.

“É preciso que o Governo nos traga oportunidade de soluções para essas dificuldades (da falta de água). Precisamos de novas barragens, de barraginhas de soleira, da recuperação de nascentes e de matas ciliares. Tem que ser feita uma conscientização junto aos produtores, que também precisam de uma linha de crédito e de uma ação do governo”, conclama José Henrique Veloso.

Ele afirma ainda que a Sociedade Rural está propondo uma parceria entre Governo do Estado, prefeituras e produtores rurais para adoção de medidas e ações de combate à seca. “A proposta é que o Governo Estadual fornça os equipamentos, as prefeituras façam a gestão dos equipamentos e dos serviços e os produtores rurais participem com (o fornecimento do) combustível e outras coisa, para poder criar uma responsabilidade para todos na solução do problema”, assegura o líder ruralista, lembrando que a Expomontes representa uma oportunidade para tratar da questão.

Atrações da Expomontes

A solenidade de abertura da exposição, marcada para as 18h desta sexta-feira, contará com a presença do vice-governador Mateus Simões e de outros integrantes do governo estadual, juntamente com deputados e outras lideranças políticas regionais.

O presidente da Sociedade Rural de Montes Claros afirma que a Expomontes chega à sua 49ª edição com a expectativa de crescimento de 20% no número de estandes de empreendedores de diferentes segmentos do comércio, indústria e serviços.



A exposição contará com shows de artistas nacionais, feira de agricultura familiar, “fazendinha”, parque de diversões, “casa do leite”, estandes de universidades e entidades de pesquisas e ainda uma programação de palestras e cursos de capacitação.

Veloso lembra que um dos pontos altos será a realização de 10 leilões, sendo cinco arremates de gado de corte, dois de gado de leite e três leilões elite de reprodutores Nelore. A expectativa é de que sejam comercializados 11 mil animais nos leilões, devendo gerar um faturamento de R$ 25 milhões.