Os realizadores enxergam uma ótima oportunidade para reforçar o setor Divulgação/ Camila Rocha / Minas Summit A primeira edição do Minas Summit , evento que promove a união do ecossistema de startups mineiro, vai começar nesta sexta-feira (30/6). Com ingressos vendidos pelo Sympla , o encontro tem abertura prevista para as 9h, no Minascentro, em Belo Horizonte.





Foram gastos R$ 500 mil em investimentos para a realização do evento. Também haverá a participação de instituições de ensino com o objetivo de fomentar a tríade empreendedorismo, inovação e academia, além do Governo de Minas Gerais e da Prefeitura de Belo Horizonte.





O interesse do público ultrapassou as expectativas da organização e mais de 3,1 mil ingressos já foram vendidos. Os realizadores enxergam uma ótima oportunidade para reforçar o setor que vinha perdendo espaço na capital. “Outras cidades como o Rio de Janeiro e Porto Alegre estão se destacando [em startups], mas Minas não vai ficar só olhando”, diz Dany Carvalho, CEO da Órbi Conecta.





Para Paulo Justino, fundador e CEO da FCJ, o estado deve passar a ver o mercado dessas empresas como tão importante quanto outros: “BH está perdendo destaque no ramo de startups por falta de articulação. Minas cochilou, a economia não é só café e minério”. afirma.