O site para consulta do lote de restituição já está disponível



A Receita Federal efetua, nesta sexta-feira (30/6), o pagamento do segundo lote de restituições do Imposto de Renda 2023. Este lote contempla 5,1 milhões de contribuintes, dos quais 3,4 milhões optaram pelo preenchimento automático da declaração ou escolheram receber a restituição através do Pix. O montante total do lote é de R$ 7,5 bilhões.





A Receita informou que as restituições deste lote sofrerão acréscimo de juros, calculados com base na taxa Selic. A correção para este lote será de 1%. Isto significa que, um contribuinte que tenha direito a R$1.000,00 de restituição, receberá R$1.010,00.





Os contribuintes beneficiados neste lote puderam verificar a disponibilidade da restituição no site da Receita desde o dia 23 , acessando a opção 'Consultar a Restituição' em 'Meu Imposto de Renda'.





Este lote também inclui restituições residuais de anos anteriores, beneficiando 130.088 idosos acima de 80 anos, 978.397 contribuintes entre 60 e 79 anos, 70.589 com alguma deficiência física, mental ou moléstia grave, 468.889 profissionais do magistério e 3.490.513 contribuintes sem prioridade legal, que conseguiram 'furar a fila' por terem utilizado a declaração pré-preenchida ou optado por receber via Pix.





A restituição será depositada na conta bancária informada na declaração. Caso o crédito não seja efetuado, o contribuinte pode reagendar o crédito de forma simples e rápida pelo Portal do Banco do Brasil.





Além disso, o contribuinte pode consultar a situação completa da declaração no portal e-CAC, onde é possível verificar se há alguma pendência e corrigir informações equivocadas.





A Receita Federal recebeu, neste ano, 41,15 milhões de declarações, sendo que 60% dos contribuintes têm direito a restituição.





Os próximos lotes de restituição estão previstos para serem liberados nas seguintes datas: 31 de julho, 31 de agosto e 29 de setembro.