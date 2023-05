Imposto de renda: descubra em qual lote você receberá a restituição

Em 31 de maio, começa o pagamento das restituições do IR 2023; descubra quando irá receber (foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Alguns contribuintes quando realizam a declaração do Imposto de Renda (IR) podem pagar a mais do que é necessário. Por isso, a Receita Federal realiza a restituição, um processo que devolve o valor excedido para as pessoas, dividido em cinco lotes.